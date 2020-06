Leve disminución en ocupación de UCI en la Bogotá

Aunque ayer la alcaldesa Claudia López no hizo ninguna declaración pública con relación al incremento en la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI), por medio de un trino, sí dejó entrever que en la Capital del país, al menos por ahora, no se harán más reaperturas de sectores económicos. No obstante, no dijo nada con relación a una eventual alerta naranja.

“La ciudad de Bogotá tiene listas las camas y el personal de 1.000 UCI más. Solo hace falta que el Gobierno nacional cumpla con la entrega de ventiladores de unidades de cuidados intensivos. Y de eso depende que podamos reactivar más sectores. Sin garantía de cuidado no podemos asumir mayores riesgos”, trinó ayer la Mandataria en horas de la mañana.

De hecho, enfatizó que tanto el Distrito Capital como el Ministerio de Salud están comprometidos con el cuidado de la vida y la reactivación económica, pero “sí y solo sí se garantiza que no se copie ni colapse el sistema de salud y de UCI. Estamos estudiando las mejores alternativas para lograrlo, mientras llegan los ventiladores”.

De esta manera, y supeditando cualquier decisión que se tome en la ciudad Capital, a la siguiente movida que haga -o que deje de hacer- el Gobierno nacional, la ciudad sigue a la espera de nuevos pronunciamientos que, de acuerdo con la Alcaldesa, se estarían haciendo pasado mañana, día en el que, en principio, se terminaría la actual cuarentena.

Ocupación de UCI

No obstante, la ocupación de UCI disminuyó ayer, pasando de un 54,6% a un 53,59%. Esto se tradujo en la liberación de 4 camas, pues el viernes cerró con una ocupación de 394 a 148. Por su parte, en las últimas 24 horas, el Distrito aumentó su capacidad de camas en estas unidades, pues el viernes en horas de la noche había un total de 722 disponibles para pacientes Covid-19, y al cierre de esta edición su número llego a 724.

De esa totalidad de camas, 148 están siendo ocupadas por casos confirmados de coronavirus y otras 242 son de pacientes probables de padecerlo, para un total de 388 camas. Las dos literas adicionales las liberaron dos pacientes que eran casos probables.

“Bogotá cuenta con miles de equipos médicos, epidemiológicos y psicológicos cuidando a todos los pacientes de diferentes enfermedades, de coronavirus, y a sus familias. De esto salimos juntos con amor, empatía y solidaridad, que son la medicina más efectiva en toda enfermedad”, añadió ayer la Alcaldesa, mandando un parte de tranquilidad a la ciudadanía.

Por localidades y edad

Por su parte, de las 148 camas UCI que están siendo ocupadas en la ciudad, hay 51 pacientes mujeres y 97 pacientes hombres. Asimismo, y a diferencia de los rangos de edades en donde se están ubicando el mayor número de contagiados -entre los veinte y los treinta años-, la mayoría de los pacientes UCI están entre los 50 y los 59 años -40 pacientes están en dicho rango-, seguido por el de los 60 a los 69 años (con 34 pacientes).

Punto aparte, 11 de las personas que están en estas unidades están en la edad de los 70 a los 79 años, y otras 15 personas están por encima de los 80 años. Hay cinco pacientes de los cero a los nueve años haciendo uso de las UCI.

De la misma manera, la localidad que está haciendo uso de estas unidades es Kennedy con 40 camas ocupadas, seguida por Suba con 14 camas: por su parte, Engativá tiene 12 camas y Ciudad Bolívar con 10. Curiosamente, la localidad de Bosa, que es la segunda localidad con el mayor número de contagios (1.480 casos de contagio confirmados), en estos momentos solamente tiene ocho camas UCI ocupadas.

Otras localidades como San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Usaquén, Puente Aranda, Usme y Los Mártires, tienen una ocupación de las camas UCI que oscilan entre 7 y 2 camas ocupadas por localidad.

Cifras de Covid-19

Por su parte, al cierre de esta edición, la ciudad tenía 14.940 casos confirmados de coronavirus, de los cuales han fallecido 359 personas y se han recuperado 6.219 más. Ello implica que la participación de Bogotá en los casos totales del país es del 31,9%.

De esta manera, con un número de 8.362 casos activos de coronavirus, en la ciudad solamente hay 599 casos en estado severo de la enfermedad, 7.592 personas están en estado moderado del virus, y como ya se había referido hay 148 personas en estado crítico, equivalente al número de personas que se encuentran en las UCI.

Kennedy sigue siendo la localidad con el mayor número de contagios -ayer llegó a los 3.736-, seguida por Bosa con 1.480, Suba con 1.373, Engativá con 1.112 y en quinto lugar, Ciudad Bolívar con 1.048 contagios.

Las localidades con los menores números de contagios son la Candelaria con 96 contagios, Barrios unidos con 184 contagios, Antonio Nariño con 235, Teusaquillo con 275 y Tunjuelito, con 267. Por último, las variables “Fuera de Bogotá” y “Sin dato” suman 226 contagios entre ambas. Sumapaz, de acuerdo con Saludata, sigue libre de contagios por Covid-19.

Por último, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud y Saludata en estos momentos Bogotá ocupa el puesto número 11 con relación a otras ciudades del mundo con contagios por millón de habitantes.

En una primera línea está Nueva York, con 45.351 contagios; Madrid con 21.447; Santiago de Chile con 16.638; Lima con 12.496; Brasilia con 6.801; Sao Paulo con 6.780; Buenos Aires con 5.180; Ciudad de México con 3.792; Guayaquil con 3.635, Quito con 2.261 y finalmente Bogotá con 1.877 casos de coronavirus por millón de habitantes. Por debajo de la Capital colombiana (corte al 11 de junio) se encuentran Montevideo con 421 contagios y Asunción con 297.