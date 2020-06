La pandemia evidenció el rezago tecnológico de la justicia: Quiroz

Presidente de Corte Suprema no cree que por eso se pueda decir que fracasó

“Desafortunadamente tuvo que presentarse esta pandemia para advertir que Colombia, y en particular la Rama Judicial, está rezagada en el uso de las herramientas telemáticas y tecnologías en la evacuación de sus procesos”, le manifestó a EL NUEVO SIGLO el magistrado Jorge Luis Quiroz, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

“Más sin embargo, no creo que frente al actual confinamiento a causa del Covid-19 se pueda afirmar que ha fracasado”, precisó.

Quiroz sostuvo que “tenemos la disposición de asumir el cambio y hábitos en el desarrollo de nuestras actividades judiciales, pero debo admitir que nos falta mucho, pues a pesar de que es un imperativo legal desde hace casi 25 años, no habíamos asumido ese compromiso”.

Con todo, el togado ubicó “su causa en factores externos a los propios jueces de la República, pues no se les ha dotado de los elementos tecnológicos mínimos para la virtualidad de los procesos judiciales. Celebro que en la actualidad se lleve a cabo una mesa de trabajo entre la Rama Judicial y el BID, tendiente a llevar a feliz término la digitalización de todos los procesos judiciales, ello a través de un empréstito que gestiona el Gobierno nacional”.

La verdad, reconoció, es que “la pandemia originada por el coronavirus tomó por sorpresa a la humanidad y los jueces de la República no fuimos la excepción”.

“En estos tres meses de confinamiento, y desde un principio, hemos garantizado la continuidad de los procesos relacionados con acciones constitucionales y aquellos relacionados con la libertad de las personas, y semana tras semana se han ido levantando la suspensión de términos en otro tipo de procesos, ello en la medida en que se fueran ofreciendo garantías de no contagio a los servidores de la Rama Judicial, a través del uso de las herramientas tecnológicas y telemáticas”, expresó.

El jurista anotó que “los despachos judiciales no han cesado en sus funciones. Somos conscientes de la enorme responsabilidad que la Constitución Política y la ley nos imponen con relación a la función de administrar justicia, y en acatamiento de esa orden hemos actuado”.

Reforma

Al planteársele la posibilidad que ya este año no se pueda adelantar la reforma a la justicia, el magistrado Quiroz señaló que “desde luego que la emergencia sanitaria y la pospandemia tienen prelación en estos momentos, pero ello no significa que la reforma a la justicia no la tenga, pues lo dicho en líneas anteriores hace que cobre mayor relevancia, pues sin duda, el uso de herramientas tecnológicas fue ordenada por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (270 de 1996), y periódicamente a través de distintas leyes y decretos, se han venido introduciendo su uso en los procesos judiciales”.

Frente al debate por el contenido de la reforma, en que algunas voces indican que no debe ser estructural y del sistema de gobierno, sino para el ciudadano de a pie, para el afectado por la morosidad e impunidad judicial, Quiroz consideró que “quienes dicen eso tienen razón en parte, pues nuestra principal preocupación es que todos los ciudadanos de a pie, como usted lo dice, tengan acceso a la administración de justicia; pero tampoco debemos dejar de lado la revisión de los códigos de procedimiento, orientada a que la solución de los conflictos se haga de una manera más expedita, aun cuando hay que reconocer que se ha avanzado mucho en eso, revisión que desde luego debe comprender el sistema de gobierno judicial, y por supuesto estructural también, pues desde hace décadas estamos reclamando una verdadera autonomía e independencia de la rama judicial”.

En cuanto a los elementos que debería tener esa reforma, Quiroz expuso que, “como ya tuve oportunidad de manifestarlo, estimo que deben ser cuatro principales: un verdadero y real acceso a la administración de justicia de los ciudadanos; la revisión de códigos de procedimiento; el gobierno de la rama judicial, y el logro de una auténtica autonomía e independencia de ésta”.

El presidente de la Corte dijo que son muchas las experiencias le deja esta pandemia, anotando que “la principal es que tenemos que revisar nuestra forma de vida, revaluar nuestras costumbres. La otra sin duda, es la necesaria actualización tecnológica en el desarrollo de nuestras labores, ello, sin duda, permite un mejor desempeño al juez y a las partes”.