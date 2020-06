“Indisciplina de unos pocos afecta el trabajo de muchos”

El trabajo del personal de salud, científico, de autoridades y de los ciudadanos para enfrentar al Covid-19 se ve afectado por la indisciplina de unos pocos.

Así lo indicó, a Radio Digital de la Presidencia de la República, Carlos Álvarez, médico epidemiólogo e infectólogo colombiano, quien encabeza el equipo científico del Gobierno nacional para enfrentar la pandemia.

“De nada nos sirve entender cómo se transmite el virus y qué debemos hacer, si no cambiamos el comportamiento. Si en mi diario vivir no aplico las medidas, no sirve de nada este sacrificio ni esfuerzo, y no solo me afecto yo, sino a toda la sociedad”, resaltó.

Álvarez ratificó que las medidas que se diseñan y adopta el Gobierno nacional, las ejecutadas por los gobiernos locales y departamentales, se toman luego de un análisis pormenorizado a diario, que se hace a partir de los indicadores de contagio, evolución, así como la velocidad en la propagación del virus en el país. Nada se hace al azar, sostuvo.

“Estamos pasando a la etapa de la pandemia del ‘convid’, o convivir con el Covid, ya que el virus no va a desaparecer ni hay vacuna lista contra esta enfermedad. El 80% de la enfermedad en el país se concentra en 10 puntos de este y la dinámica de la infección no es igual. Por ejemplo, en la localidad de Kennedy, en Bogotá, y en Cartagena se han endurecido las medidas. Esto no es ciencia ficción”, agregó.

Señaló que mantener la propagación del virus a raya depende de cada persona y del autocuidado, que significa lavarse bien las manos con agua y jabón (o gel), entre 20 y 40 segundos; el distanciamiento físico y utilizar siempre el tapabocas. También, la desinfección de las áreas de las casas y del trabajo.