"Hipoteca inversa la veníamos trabajando hace más de un año”

La hipoteca inversa “es una alternativa que veníamos trabajando hace más de un año”, precisó el viceministro de Vivienda, Carlos Ruiz.

EL NUEVO SIGLO: ¿A cuántas personas busca beneficiar el programa de hipoteca inversa?

CARLOS RUIZ: A todas las que estén interesadas, que cumplan los requisitos, al no ser un subsidio o un programa, sino una alternativa de financiación que dependerá del número de adultos que quieran solicitarlo.

ENS: ¿Quién estima cuánto dinero se entrega y cómo garantizar que haga justicia al valor de la propiedad?

CR: La renta se define, principalmente, por el avalúo de la vivienda, la edad de los solicitantes, la tasa de interés y la modalidad de hipoteca inversa (vitalicia, temporal o de única disposición). Esto, sin perjuicio de los análisis de riesgo que las entidades autorizadas puedan evaluar. Las superintendencias correspondientes harán la vigilancia, inspección y monitoreo, de modo que serán estas quienes velarán por la protección a los consumidores. Además, los avaluadores también están regulados en el país. De modo que todos los que intervienen tienen vigilancia y control en favor de los ciudadanos.

ENS: ¿Quién controla a los avaluadores para que el valor que dicen que tiene la vivienda sea el real?

CR: Como le decía el Autorregulador Nacional de Avaluadores (ANA) es la entidad que tiene la misión de llevar el registro abierto de avaluadores, adelantar la autorregulación del sector, la supervisión del mercado y el control disciplinario de las buenas prácticas de los avaluadores del país. Además, el Decreto prevé unos protocolos especiales que deberá determinar la ANA para estos avalúos, es decir, tendrán una protección reforzada.

ENS: El video explicativo del programa indica que el valor de la renta depende, también, de la edad de los solicitantes, ¿eso qué implica?

CR: Una de las variables para determinar el monto a prestar para las entidades otorgantes es la expectativa de vida del solicitante. De hecho, esto ocurre en cualquier préstamo hoy en día. Así, si el cálculo actuarial muestra que alguien puede vivir muchos años, pues el total del préstamo se debe dividir más meses de renta por entregar.

Asesoría

ENS: Así mismo, el video indica que hay un deber de asesoría completa sobre los beneficios del programa, ¿quién será el encargado de hacer esa asesoría y cuáles son las condiciones para evaluar que esta sí fue efectiva?

CR: Las entidades otorgantes tienen a su cargo un deber de asesoría con el fin de brindar información cierta, suficiente y oportuna que permita al interesado conocer las condiciones en que se efectuará la operación de acuerdo con el valor de la vivienda, su situación financiera y los riesgos derivados de la misma. Los consumidores que se sientan insatisfechos con la asesoría recibida pueden hacer su queja (o denuncia si es el caso) en la Superintendencia Financiera de Colombia.

ENS: En un ejemplo se dice que a dos personas mayores de 75 años que solicitaron una hipoteca inversa les dan $800.000 mensuales por una vivienda de $200 millones, ¿no es muy poco dinero por un inmueble tan costoso?

CR: Es casi un salario mínimo mensual. Es decir, si ese hogar tenía una pensión de un salario mínimo, casi que va a duplicar sus ingresos. En el ejemplo, el hombre tiene 70 y la mujer tiene 75. Ahora, esa renta es mensual hasta el día que mueran. La alternativa sería vender su inmueble y administrar esos recursos para los gastos de arriendo, alimentación y subsistencia -con el alto riesgo que los recursos resulten insuficientes-. Esta alternativa, por el contrario, reduce esos riesgos.

ENS: Algunos críticos insisten en que el programa se lanzó en medio de la crisis para hacerlo más atractivo, ¿es así?

CR: Es una alternativa que veníamos trabajando hace más de un año. Es cierto que, en esta coyuntura, mucha gente quiere hacer líquidos sus activos y habrá quienes analizando su situación familiar y personal encontrarán en esta una buena alternativa.

Alternativa

ENS: Muchos dicen que esta es una estrategia de crisis para salvar a los bancos utilizando el ahorro de los más viejos ¿es así?

CR: Absolutamente falso. Primero, parte de una premisa errónea y es que todos los adultos al morir deben sí o sí pagar con su inmueble. Eso no es así. Los herederos -si los hay- pueden definir, al morir el constituyente, si pagan el saldo de deuda y retienen el inmueble o si lo venden, pagan y ahorran el excedente. La última alternativa es entregar el inmueble en dación en pago. Es más, si usted lo ve así, lo que se está buscando es darle liquidez a los hogares mientras se protege su derecho a la vivienda digna.

ENS: Los críticos dicen que este programa implica hipotecar la herencia y condenar a las familias a seguir pagando intereses, ¿qué opina de esto?

CR: Es el ahorro de los adultos que pagaron por su vivienda. La decisión de constituir una hipoteca inversa es de ellos y para que ellos disfruten de los ingresos adicionales. No son personas sin capacidad de decisión y sin criterio. Si ellos quieren hacer líquidos sus ahorros y disfrutarlos en vida -sin perder su casa- es una decisión autónoma y respetable. El tema de la herencia es un asunto de la intimidad del hogar, los mismos constituyentes son quienes deberán analizar esa situación y decidir.

ENS: Los más osados sostienen que este programa busca expropiar a los más viejos, ¿qué responderles?

CR: Que no tiene sentido porque los adultos no pierden su vivienda. Para aquellos que decidan tener una renta vitalicia, el préstamo no se deberá pagar sino al fallecer él o los constituyentes. De modo que los adultos seguirán viviendo en la casa que tienen, hasta el último de sus días. Creo que es más bien lo contrario: para el que, por ejemplo, tiene casa pero no dinero para comprar sus medicamentes, a través de este esquema podrán suplir su salud y su vivienda. Van a satisfacer más necesidades.