Hay una crisis humanitaria muy grave con cierre de negocios: Fenalco Bogotá

Comparando el cierre de negocios, empresas y empleo con una crisis humanitaria, el director de Fenalco Bogotá, Juan Esteban Orrego, muestra su esperanza que por fin el comercio retome su rumbo. De momento es optimista con la celebración del Día del Padre y del Día sin IVA.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo recibieron la noticia de la reapertura y qué porcentaje de establecimientos ya está habilitado para reabrir?

JUAN ESTEBAN ORREGO: Recibimos la noticia con alegría y con esperanza porque vemos la situación tan difícil que se está viviendo. El hecho de poder comenzar a movernos ya genera una esperanza, y con el piloto de los centros comerciales, al día sábado ya teníamos 3.150 personas trabajando y eso ya es algo de estabilidad laboral.

Esa es una cifra muy importante porque la cantidad de personas que se han quedado sin puesto en Bogotá y en Colombia es incalculable y hoy, te lo puedo decir, todos los establecimientos comerciales están corriendo para tener la autorización puntual de la Alcaldía. Ahí es donde tenemos un cuello de botella dura.

Reapertura

ENS: ¿Por qué la inscripción de los comercios ha representado un cuello de botella y cuál es la cifra calculada de los establecimientos que pueden reabrir?

JEO: Estamos apenas acoplándonos al tema. La masa es muy grande y son muchos los establecimientos comerciales que están pidiendo que se les permita abrir sus puertas al público. Esto ha hecho que se congestione la inscripción pero, la motivación es poder sacar esto adelante a la mayor brevedad posible.

El 72% de los establecimientos comerciales estaban cerrados y ya se podrían empezar a abrir, pero apenas están corriendo con las inscripciones. Hoy comenzamos a las doce del día y todos están en el desespero de conseguir su permiso de apertura. Se requieren muchos permisos, de movilidad, de salud etc.

ENS: Usted había mencionado que el 28% de los establecimientos cerrarían de manera definitiva. ¿Este porcentaje se mantiene o cree que pueda cambiar con la apertura?

JEO: Los que cerraron, cerraron. Nosotros hicimos la encuesta y el 28% nos respondió que cerraban de manera definitiva sus negocios. Eso significa que liquidaron sus empleados, que entregaron su local y que van a recoger sus mercancías. Muchos tuvieron que hacerlo y muchos se devolvieron a la informalidad porque no tenían otro camino.

Literalmente les tocó hacerlo porque no tenían cómo continuar pagando con los negocios cerrados. Hay que ver exactamente en qué condiciones quedaron, para ver si se pueden resucitar esos negocios. No es un tema fácil y literalmente lo digo: hay una crisis humanitaria muy grave.

Pero bueno, lo primero que teníamos que hacer era buscar la forma de que se reabriera el comercio de manera responsable, y ahora acompañaremos a todo aquel que quiera abrir un negocio, o a los informales que se quieran formalizar.

Pérdidas

ENS: ¿Fenalco ya tiene alguna cifra consolidada de las pérdidas que se produjeron durante los últimos tres meses?

JEO: No y todavía no ha parado. La verdad es que no tenemos un consolidado y en materia de pérdida de empleo, el 28% de los comercios cerraron y otro 14% de los que quedan están pensando en liquidar contratos. Pero darte un número de empleos perdidos sería apresurado porque lo que nosotros hacemos son encuestas.

Hay que hacer un inventario pero, en este momento, estamos concentrados en conseguir los permisos para una reapertura. Y una vez esta fase pase, haremos un balance de lo que quedó, esperando que los comerciantes puedan retomar sus actividades, incluso los que cerraron de forma definitiva o que se devolvieron a la informalidad.

ENS: ¿Qué proyecciones tienen frente al Día del Padre y el Día de ventas sin IVA?

JEO: El Día del Padre es una fecha comercial importante y tenemos una gran expectativa porque es la primera oportunidad en que la gente va a poder salir a hacer las compras después de esta temporada tan compleja. Y el Día sin IVA es una novedad y tenemos grandes esperanzas para que sea una jornada de movimiento importante para el comercio pero aún no tenemos un estimado. De aquí a mañana ya tendremos más claro cómo serán esos días.

ENS: ¿En cuánto calcula que pueda recuperarse el sector?

JEO: Todavía no sabemos de qué tamaño es el problema y no podríamos dar una respuesta al respecto. Necesitamos que pase un poco más de tiempo. Estamos viendo descender el problema. Pero apenas toque tierra ya podremos saber de qué tamaño es el daño para ver cuánto nos demoramos en reponerlo. Pero no debemos apresurarnos a decir hoy una fecha. Sería irresponsable.

ENS: ¿Ya hay nuevos comerciales abiertos?

JEO: Sí, ya hay más centros comerciales abiertos hoy pero no tengo los nombres a la mano.