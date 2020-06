Gobierno y Farc reanudarían sesiones de seguimiento al acuerdo

Posiblemente en 15 días se reanudarían las reuniones de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (Csivi) de los acuerdos de La Habana.

El Gobierno nacional le solicitó ayer al componente Farc de la Csivi definir una fecha para reanudar las actividades de esta instancia, que fueron suspendidas el 14 de mayo.

En una carta dirigida a Rodrigo Granda, Jairo Estrada y Ronald Rojas, delegados de Farc en la Comisión, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, destacó que considera de la mayor importancia el funcionamiento de la Csivi como instancia conjunta en pro de la continuidad en el cumplimiento de la implementación y la consolidación de las condiciones para la paz del país.

La última jornada de la Comisión se cumplió el 14 de mayo, cuando tras ser aprobados seis nuevos puntos geográficos para emisoras encargadas de la difusión de los avances de la paz, los delegados de Farc se retiraron.

“Sírvanse informarnos sobre su disposición de agenda para programar la siguiente sesión de la Csivi, con sus instancias y componentes”, señaló el consejero Archila en su nota a los delegados de Farc.

El partido Farc había anunciado su decisión de suspender su participación en la Csivi tras acusar al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, de ejercer como “delegado para la guerra”.

La organización política le reprochó a Ceballos su aplauso a la decisión de Estados Unidos de incluir a Cuba en la lista de países que no cooperaron en 2019 en la lucha contra el terrorismo, por su negativa a extraditar a Colombia a los guerrilleros del Eln y los “numerosos fugitivos de la justicia estadounidense” que permanecen en territorio cubano.

Como lo publicó en su momento EL NUEVO SIGLO, Ceballos lo celebró como un “espaldarazo” a la Casa de Nariño, que lleva tiempo reclamando al gobierno de Miguel Díaz-Canel la entrega de los insurgentes.

Ayer mismo, Granda, Estrada y Rojas le respondieron a Archila proponiéndole “que la reunión se realice en la semana del 25 de junio y que la Secretaría Técnica prepare una propuesta de agenda de reuniones para los siguientes dos meses, a ser concertada en nuestro próximo encuentro”.

Los delegados del partido Farc le manifestaron a Archila que ellos, “de manera reiterada” han insistido “en un funcionamiento de la Csivi que, más allá del trámite formal, se caracterice por el cumplimiento de sus funciones. Igualmente, ha solicitado que se defina un calendario de las reuniones, que garantice la debida periodicidad, y que en las reuniones de la instancia se asegure la participación de todos los delegados del Gobierno nacional. Esa reiterada petición, lamentablemente, no se ha respondido”.

Granda, Estrada y Rojas le señalaron al Consejero que “es preciso señalar que la propuesta de realizar una reunión el 28 de mayo no fue atendida por nuestra parte, pues era solamente con usted y no con todos los delegados gubernamentales. Luego, sobre el tiempo, se nos dijo que podría asistir también el doctor Ceballos. Respecto de la fecha del 11 de junio, no entendimos que se tratara de una propuesta de reunión de la Csivi, sino de otra de las que realizan los integrantes de la Secretaría Técnica de la instancia. Normalmente, antes de una reunión de la Csivi, la Secretaría Técnica se reúne para concertar el orden del día”.