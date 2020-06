Gobierno anuncia entrega de 300 ventiladores a Bogotá

De los 434 ventiladores que llegaron al país (232 comprado en el exterior y 200 que donó Estados Unidos), 300 se entregarán a Bogotá esta semana, para ampliar las capacidades de la UCI en la capital.

Así lo informó el presidente Iván Duque en la zona franca de la ciudad, a donde se desplazó con el ministro de Salud, Fernando Ruiz y otros miembros del gabinete para recibir los aparatos.

El presidente Iván Duque aseguró que nuestro país ha afrontado la pandemia por covid-19 bajo el concepto del trabajo en equipo. “Aquí no hay espacio para ningún liderazgo individual, como Nación estamos trabajando por un solo propósito”, indicó.

Además, afirmó que no debemos ser triunfalistas, teniendo en cuenta que las cifras de nuestro país son más positivas en comparación a otros de la región. “Esta pandemia, como lo dijo hoy la Organización Mundial de la Salud, estará por un largo periodo. Esta pandemia no tiene vacuna, no tiene un tratamiento confirmado, y por lo tanto tenemos que proteger la vida y la salud con el distanciamiento físico, lavado de manos, uso de tapabocas y protocolos para la recuperación de la vida productiva”, dijo el presidente, agregando que la apertura gradual se da con la disciplina social y la modificación de hábitos, pero fundamentalmente con el fortalecimiento del sector salud.

Hoy, “el país ha gestionado 4.658 ventiladores, de los cuales 2.767 han sido adquiridos por el Ministerio de Salud y Protección Social y 1.691 por el Fondo de Manejo de Emergencias. Adicionalmente, el Gobierno de Estados Unidos ha donado 200 ventiladores”, indicó.

A la fecha, agregó, al territorio nacional han llegado 877 de estos equipos. En julio se esperan 2.094 y en agosto 977. “Le he dado instrucciones claras al doctor Luis Guillermo Plata y al FOME para adquirir 1.509 más”, apuntó. “Hoy estamos recibiendo 234 ventiladores, y le he dicho al ministro de Salud para que esta semana avancemos en la dispersión de más capacidades en el territorio. Tenemos que entregar 60 ventiladores al Atlántico y Barranquilla, 10 para Ciénaga, 10 para el Magdalena, 10 a Maicao y también 300 ventiladores a Bogotá”, sostuvo, agregando que “aquí estamos para responderle al país porque somos un solo equipo respondiendo a las necesidades del pueblo colombiano”.

A su turno, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, agradeció en nombre de los colombianos y del sector salud. “Muchas veces se habla del esfuerzo que hacemos, pero no desde el que se hace desde la Presidencia de la República. Usted, señor presidente, ha estado detrás de toda la estrategia y de la búsqueda para que el sector salud pueda hoy contar con una tranquilidad. Los equipos son importantes, pero lo más importante es la tranquilidad del ciudadano, que sepa que tiene un Gobierno Nacional que protege y hace todo el esfuerzo y la inversión posible”, afirmó.

Agregó que hoy se llevó a cabo la rendición de cuentas de Minsalud de lo hecho durante la segunda mitad de 2019 y la primera de 2020, que involucra la estrategia covid-19. “Hablamos de un esfuerzo integrado con el FOME, con la Unidad para la Gestión del Riesgo, entidades territoriales y el concurso de los alcaldes, hechos que pueden hacer una diferencia”, sostuvo.

El mensaje en estos momentos es “si tú te cuidas, cuidas a los demás”. “Si tenemos autocuidado, nos protegemos y usamos tapabocas, es la mejor estrategia y podemos protegernos a nosotros y a nuestras familias”, concluyó.