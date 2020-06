Fiscal defiende actuación en caso de menor abusada

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, les salió al paso a las críticas que ha recibido el ente acusador del Estado por la tipificación del delito que se les imputó a os siete militares vinculados al proceso por el presunto abuso a una menor indígena en Risaralda.

Barbosa dijo que lo más importante es que en 72 horas se identificaron y judicializaron a los responsables de este hecho.

Varios expertos, como se sabe, cuestionaron que la Fiscalía les hubiera imputado a los militares investigados el delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años y no el de acceso carnal violento con menor de 14 años agravado, este último mucho más grave y mayor penalizado.

El fiscal dijo que el tema ya fue aclarado en más de diez entrevistas por la delegada de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Carmen Torres, quien argumentó que la imputación se dio con base en más de 40 investigaciones que realizó la Iscalía en menos de 72 horas.

“La Fiscalía ayer le dio una gran satisfacción a los colombianos. En 72 horas se logró identificar a los responsables, se les imputó un delito, se les impuso medida de aseguramiento, se aceptaron unos cargos y se les impondrá una pena que va de 16 a 30 años de prisión”, explicó.

Y dijo que Colombia es un país donde se critica a las instituciones porque actúan o porque no actúan. “Este es el país de ‘palo porque bogas’ y ‘palo porque no bogas’. Este es el país de ‘cójanlo, cójanlo, cójanlo’, y después ‘suéltenlo, suéltenlo, suéltenlo’, como dice el Contralor General. Este es un país donde las críticas arrecian ante las acciones, ante las reacciones institucionales, y también cuando no hay acciones institucionales”, señaló el jefe del ente acusador.

Traslado a Antioquia.

De otro lado, los siete militares comprometidos en esta investigación serán trasladados en las próximas horas a una guarnición militar en el municipio de Bello, en Antioquia.

De acuerdo con Maritza Chaverra, directora de la Fiscalía en Antioquia, el traslado se cumplirá en atención a una orden judicial, y se hará en las próximas horas bajo estrictas medidas de seguridad.