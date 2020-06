Falta de vivienda digna para superar brecha social en Bogotá

La Comisión Primera del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Concejo realizó un debate de control político no presencial, sobre los proyectos de vivienda de interés social e interés prioritario (VIS y VIP) en la ciudad de Bogotá.

Este debate fue citado por la bancada Partido Liberal, conformada por los concejales Germán Augusto García Maya, Armando Gutiérrez González, Samir José Abisambra Vesga, María Victoria Vargas Silva, Sara Jimena Castellanos Rodríguez, Luz Marina Gordillo Salinas y Álvaro Acevedo Leguizamón.

En una primera medida, el concejal Germán García señaló que en febrero, de 31 proyectos que contaron con asignación de recursos, solo el 3,2% fueron visibilizados. A su vez, García denunció que algunos de los proyectos de vivienda están en “avance” como el proyecto Usme Idipron 2, que, según la Contraloría, presuntamente ha causado pérdidas por $6.496 millones.

Por su parte, la concejal Sara Castellanos aseguró que en Bogotá no se están brindando las garantías para que la gente pueda superar la brecha social a través de la vivienda justa y digna. Expuso, además, que el Plan de Desarrollo promoverá 50.000 viviendas VIS pero Bogotá necesita entre 770.000 a 926.000 viviendas nuevas.

Así mismo, denunció varias obras, entre las que se encuentra la obra Portales de Arborizadora de Ciudad Bolívar, en donde se perdieron 91 viviendas de interés.

Déficit en los hogares

Por su parte, la cabildante Luz Marina Gordillo dijo que más de 256.000 hogares bogotanos están en déficit cualitativo, es decir que necesitan algún tipo de arreglo o reparación en sus viviendas para que sean dignas. Por lo mismo, Gordillo le preguntó a la Administración cuáles son las acciones para garantizar el acceso a la vivienda digna a los hogares bogotanos, pues los ciudadanos deben conocer los programas de titulación y reasentamiento.

El concejal Armando Gutiérrez dijo que el 4,7% de los hogares tienen déficit cuantitativo, lo que indica que requieren una nueva vivienda. No obstante, María Victoria Vargas, aseguró que la meta que se ha propuesto en el Plan de Desarrollo frente a la vivienda es realista.

Después de la intervención de la bancada del Partido Liberal, voceros de otros partidos expresaron que la meta en la construcción de vivienda VIS y VIP en Bogotá es baja; que se debe tener claro cuál es la ciudad a la que le va a apuntar el POT, y que se debe analizar que pasará en materia de vivienda después del Covid-19, ya que muchas familias pedirán apoyo financiero.

Los concejales no voceros, expresaron que este debate es importante y se debe pensar qué tipo de vivienda es la que necesita la ciudad, las viviendas VIS Y VIP deben ser proyectadas en zonas que comprendan características demográficas y el perfil de los grupos focales. Se debe hablar no solo de la cantidad, si no de la calidad.

La Administración Distrital, por su parte, respondió las inquietudes de los cabildantes, y la Secretaría de Hábitat, expuso metas como la de entregar 10.500 soluciones habitacionales a familias vulnerables y promover la iniciación de 50.000 viviendas VIS, de las cuales mínimo 20% sean VIP.

La ERU, aseguró que hay que buscar a través de proyectos futuros, la optimización de tiempos y la reducción de costos que genera la adquisición temprana de predios. Por su parte, el director de la Caja de Vivienda Popular dijo que no será “espejo retrovisor” y seguirá entregando proyectos que otras administraciones han adelantado, ya que, son los mismos usuarios quienes los necesitan.