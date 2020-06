Una recuperación de 6,6% el año entrante se ve muy ambiciosa: Jalil

El Gobierno decidió mostrar las cartas financieras para manejar -en los próximos dos años- el alto déficit fiscal y generar un crecimiento económico que reactive todo el desarrollo del país. El investigador, Munir Jalil, señala las dificultades para lograr las metas del Gobierno y darle un equilibrio a las finanzas. Señala que se requiere de una reforma tributaria sin demoras y que al próximo Gobierno le va a tocar afrontar una parte del ajuste fiscal.

EL NUEVO SIGLO: ¿El alto endeudamiento se equilibra con una reforma?

MUNIR JALIL: Parece que va a tener un proceso de recuperación lenta, en general, alrededor de esos supuestos lo que tenemos es una situación fiscal que mejoraría pero parece que está muy sustentado el proceso de mejora de los indicadores fiscales en ese crecimiento económico y en la posibilidad, como lo mencionaron ellos, de conseguir 2% del PIB a través de algo que no se atrevieron a llamar reforma tributaria sino que en todo el texto y en toda la presentación la llamaron reforma fiscal queriendo dar a entender que ellos no necesariamente pasarían a una reforma tributaria sino que dejarían ese trabajo al nuevo gobierno. Pero esperar al 2022 para hacer una reforma tributaria me parecería muy peligroso.

ENS: ¿Cómo ve usted los indicadores o la hoja de ruta que nos muestra el marco fiscal de mediano plazo?

MJ: El Gobierno nacional por un lado nos mostró en el marco fiscal la magnitud del problema que tiene producto de la pandemia, por un lado ha tenido que gastar más y se han incrementado debido a todos estos programas sociales y de asistencias tanto a pequeñas como medianas industrias. Eso le ha implicado unos gastos importantes; por el otro hay una caída, inclusive me parece que más grande a la esperada que ha sido peor entre el incremento de gasto y la caída de los ingresos, una caída de los ingresos fuertísima, que está haciendo que el déficit fiscal esperado para este año sea de nivel importante alrededor del 8,2%.

ENS: ¿Cómo se hará para bajar ese déficit?

MJ: En el mediano plazo, en el MFMP también quedaron bastantes dudas en términos de qué tan factible es que se cumplan los supuestos que pareciera estar utilizando el Gobierno nacional para correr sus números hacia adelante, específicamente en lo que se refiere a la actividad económica, una caída este año apenas del -5,5 cuando ya hasta el Fondo Monetario Internacional está hablando de -7% u -8%.

A la baja

ENS: ¿Esa cifra es un poco justa?

MJ: Sí, está muy bajita, uno diría que ya debería estar un poco más alta y del otro lado una recuperación el año entrante de 6,6% se ve también muy ambiciosa, los ingresos tributarios no podrían estar creciendo como lo tienen ellos planeado para el año entrante alrededor del 13% que creo que es muy alto el incremento y de ahí en adelante se pone peor. Los crecimientos de 2022 y el 2023 también están al nivel de 5%, lo cual nos parece tremendamente alto para la presente coyuntura.

ENS: ¿Cree que se puede reducir 2% del PIB en el déficit fiscal como lo pretenden a partir del 2022?

MJ: Pues con los números que ellos trabajan sí, el problema es que esos números están muy optimistas, en parte con crecimiento económico que está muy difícil de poder volver a observar en Colombia, volver a ver a Colombia creciendo en un 5% lo dudo mucho y ellos están contando en 2 años más con niveles por encima de 5% lo que es demasiado optimista; lo que es cierto es que se necesita, como ellos lo mencionaron, por lo menos garantizar unos ingresos permanentes al Gobierno de $20 billones, para nosotros es algo totalmente obvio que eso es una reforma tributaria que debería estarse tramitando para el próximo año , eso no tiene espera para el Gobierno.

Activos

ENS: El Gobierno parece que tiene el convencimiento en el MFMP de la venta de activos, ¿cree que van a vender el otro porcentaje que tienen autorizado de Ecopetrol?

MJ: No nos lo dijeron pero sí nos hablaron del monto, nos dijeron que para el año entrante ellos están contando con $12 billones en enajenaciones, supongo que todas las compañías del Gobierno sobre las cuales tiene participación entrarán en el listado potencial a ser enajenados o se vende su pedazo; una de esas compañías definitivamente es Ecopetrol, entonces ya el Gobierno mirará, por cuestiones de tiempo y facilidad, entrarán a mirar recursos, en dónde le conviene más o qué le conviene más vender.

ENS: ¿Pero ya no necesitan del Congreso para el cupo que resta de Ecopetrol?

MJ: Pues dependiendo del pedazo que quieran vender, porque la verdad podrán hacer varias operaciones y yo la verdad no veo al Gobierno haciendo una sola venta, yo creo que va a tener que hacer varias por la magnitud ya que son $12 billones. Entonces me parece que con las medidas y con el cambio que se hizo en la ley de financiamiento eso ayuda, ojalá que se puedan hacer esas ventas en algún momento del 2021.

La tarea

ENS: ¿Qué otras cosas, que no contempla el marco fiscal, debería hacer el Gobierno para reducir el déficit?

MJ: Yo creo que lo que hay que hacer está ahí, lo que pasa no es tanto lo que esté ahí sino en los términos. Si yo hubiera estado haciendo esos números creo que me hubiera ido por números más conservadores, o sea más bajitos, un proceso de recuperación más lento y con base a eso hubiera calculado un déficit a partir de los cuales, vía mayores ingresos, mediante enajenaciones o reforma tributaria pues podría estar tratando de taparlos.

ENS: ¿Es decir que al próximo Presidente le va a tocar tapar un hueco grande?

MJ: Le va tocar pelear con la más fea, sí señor. Como van las cosas le va a tocar afrontar ese ajuste o una parte del mismo, una dura tarea para la próxima administración.