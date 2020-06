No es viable encerrarnos hasta que aparezca una vacuna: Duque

El presidente Iván Duque, durante su programa “Prevención y Acción”, respondió a la alcaldesa Claudia López quien afirmó que no descartaba una cuarentena general en la ciudad de Bogotá debido a la expansión de casos y a la insuficiencia de camas de unidades de cuidado intensivo (UCI).

Según el Mandatario, “no podemos caer en el derrotismo de decir que en algún lugar no hemos sido juiciosos, entonces la alternativa es el encierro. No, nosotros debemos demostrar que es nuestra disciplina y nuestra cultura la que nos saca adelante, aquí no se trata de buscar culpables, no es culpable ni la ciudadanía ni los gobiernos, nuestra responsabilidad es obrar como equipo y por eso estamos todos para apoyarnos pero debemos demostrarnos como colombianos que sí podemos tomar medidas focalizadas regionalizadas, pero nuestro espíritu debe ser el de salir adelante”.

Duque agregó que al virus se le gana con cultura ciudadana, con el distanciamiento físico, cumpliendo los protocolos y entendiendo “que nos cuidamos y protegemos a los demás y en la medida que hemos ido evolucionando estamos fortaleciendo la capacidad de las UCI y no dejaremos de hacerlo porque partimos de la base que éramos uno de los países con más UCI por millón de habitantes y vamos a llegar a tener más de 4.000 ventiladores en las próximas siete semanas. Todo esto para que podamos partir como país con un arranque seguro para que le ganemos la vida al coronavirus y entendamos que así como es importante proteger la vida y la salud hay que proteger la vida de los empleos y de las empresas”.

El presidente Duque indicó que “aquí no hay un dilema entre la protección de la vida y la salud, y la protección del desarrollo social y el desarrollo económico, sin salud no tenemos desarrollo económico y sin este no tenemos el mejoramiento continuo de los sistemas de salud, esto quiere decir que debemos proteger la vida pero también la vida de los empleos y la vida de las micro, pequeñas y grandes empresas para proteger la calidad de vida y las conquistas sociales que hemos tenido a lo largo de los años”.

En ese contexto señaló que “no es viable encerrarnos hasta que aparezca una vacuna”.

Y agregó que “nuestra meta como país es que con las acciones que hemos adelantado por más de tres meses asumamos que cada decisión contribuye a quitarle velocidad exponencial al crecimiento de la pandemia que se mide en contagios por millón de habitantes y en muertes por millón de habitantes y hoy como país estamos mejor en esos indicadores. De qué nos sirve, para proteger las vidas, que las personas mayoritariamente afectadas estén resguardadas y protegidas, cuando nos damos cuenta que más del 49% de los fallecidos son mayores de 70 años sabemos que tenemos una gran responsabilidad, si el grupo entiende que se protege en medio de lo dispendioso se puede reducir el número de muertes”.

Cifras

A su turno, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, se refirió en específico al tema de la Capital, indicando que “en Bogotá hubo una afectación inicial en el norte de Bogotá, muy relacionado con el hecho de la afectación inicial de casos importados. Esa afectación llegó a un nivel de contención y ahora tenemos una concentrada en Kennedy, Corabastos y la población que allí circula. Además de la afectación en Bosa, y Ciudad Bolívar por ser localidades tan grandes tenemos otras donde el número de casos por habitantes son iguales o más grandes que los de estas zonas que son los grandes productores de casos. Pero si comparamos Bogotá con Colombia, Bogotá no ha crecido al mismo nivel que todo el país. Por ejemplo, en casos acumulados, la tasa de crecimiento de Colombia es del 4, en Bogotá 3,2. En casos por días, Colombia es 4,9, Bogotá es 3,2. Consumo de UCI por día, 3,6 Colombia y 2,3 Bogotá. Como sucede que la población es tan grande, el consumo es mayor”.

Según el Jefe de la Cartera, “nosotros tenemos actualmente un consumo de 69% de UCI sobre un total estimado que en Bogotá se necesitan 1.609 camas de las cuales en un principio cuando inició la epidemia faltaban 1.032 pero el Gobierno nacional y el Fondo de Mitigación de Emergencia se comprometió a cubrir 722 camas de cuidado intensivo, de estos el compromiso fueron 425 y el fondo 297 para 722. En el cronograma en julio nos comprometimos a suplir 130 ventiladores que ya fueron entregados, para julio el compromiso son 250 y del Fondo 130; para agosto 45 y 130 y para septiembre 37 del Fondo. Nosotros estamos claros que vamos a cumplir ese compromiso y esto implica un gran esfuerzo para la ciudad donde Bogotá también debe hacer un esfuerzo propio para adquirir equipos como lo han hecho otros departamentos como Valle del Cauca que ha adquirido 300, Cundinamarca 152, Antioquia 130, Córdoba 107 y Bogotá solo 73”.

Se cumple

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, insistió en que “el cronograma se ha venido cumpliendo a cabalidad en Bogotá. El Ministro de Salud dijo que entregaría 130 ventiladores y así lo hizo, se mantendrá el apoyo siempre porque esa es la instrucción del Presidente. El Ministro ha dicho que se apoyará en 70% y el Gobierno de acuerdo con el cronograma que desde el inicio, que va desde junio hasta octubre, pero si se necesitan hacer adaptaciones de urgencia lo hará”.

Así mismo, sostuvo que “el cronograma que tiene el Ministerio de Salud es que se entregaron 250 durante este mes de junio y por supuesto, el martes nos reuniremos con los ministerios y la Alcaldesa, donde se fijarán los cambios que se requieran para apoyar a Bogotá; la disposición es trabajar conjuntamente para preservar la salud y la vida, el Gobierno así como tiene ese cronograma de 4.200 ventiladores que ha entregado más de 350 a nivel nacional lo seguirá haciendo con Barranquilla y con todas las ciudades”.

Y agregó que la gran apuesta del Gobierno en este proceso, “como se ha visto la evolución de este proceso es que nos preparamos para tener un sistema que mida más, nos preparamos para tener 18.000 pruebas al día, que tenga más UCI, pasamos de 5.200 a más de 6.500 para poder atender la salud y proteger la vida. Pero ante la falta de una vacuna tenemos que abrir la economía y debemos encontrar un equilibrio entre la salud y el trabajo, volver a cuarentenas extensas generaría caos y afectación a una economía bastante golpeada”.