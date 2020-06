"No es el momento de relajarnos, ni de fiestas o paseos": Duque

El presidente Iván Duque reiteró este viernes en el programa Prevención y Acción que se transmite desde la Casa de Nariño, que las autoridades de Policías serán drásticas en la sanción a las personas que infrinjan las normas de la cuarentena obligatoria.

Duque recordó que "este fin de semana, que incluye lunes festivo, "no es un puente para salir de rumba, de pachanga, de estar relajados, de ponernos de ruana las normas de bioseguridad".

Insistió en que la responsabilidad de cuidarnos es de todos, "nada ganamos si el Gobierno y los alcaldes tomamos las medidas necesarias pero no hay responsabilidad social, si no hay cultura ciudadana, no hay nada que hacer", afirmó.

Al respecto, el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, dijo que en todo el país se instalarán más de 2.400 puestos de control para garantizar el cumplimiento del Aislamiento Obligatorio Preventivo.

"Vamos a tener la ayuda de drones, de helicópteros, de más de 17 mil uniformados en todas las vías principales del país", dijo el oficial.

Atehortúa insistió en que es necesario cumplir las normas, "están prohibidas las salidas recreativas y los paseos de río, está prohibido el consumo excesivo de licor. No queremos sancionar a los colombianos pero sí sancionar a los infractores. Haremos controles en fiestas clandestinas, bares, discotecas, billares y moteles", agregó.

Frente al creciente número de personas fallecidas por Covid-19, el director de la Policía envió un mensaje de solidaridad a las familias, pero les pidió no desconocer las medidas de bioseguridad durante el sepelio, para que no se presenten aglomeraciones.

Apoyo a Mipymes.

De otro lado, el Gobierno Nacional ha destinado más de $5,9 billones a través de Bancoldex, para apoyar a las Pequeñas y Medianas Empresas, Mypimes, que este sábado celebran su Día Internacional.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, explicó que en el país hay más de 1,7 millones de estas empresas, que aportan el 99,6% del tejido empresarial del país.

"Desde el 8 de agosto de 2018 arrancamos esta primera prioridad de la política empresarial. Creamos programas de Fábricas de Productividad, la política de formalización empresarial con el Conpes 3956. Y en los últimos seis meses hemos dispuesto desde Bancoldex el doble de lo que se dispuso en 2018. Hemos avanzado en comercio electrónico a través del programa Compra lo Nuestro, para facilitarles el acceso a pequeñas y medianas empresas a estas plataformas", explicó el ministro.

También se refirió a los 24 centros de transformación digital para insertar a 20 mil empresas en esa ruta, y del programa Fábricas de Internacionalización dijo que llegará este año a 17 mil empresas, mientras con el Centro de Cuarta Revolución Industrial en diez días arranca un proyecto ambicioso para legar a más Mipymes.

El ministro Restrepo, por último, sostuvo que de las 200 mil empresas que han presentado solicitud de protocolo de reapertura, 88% han sido autorizadas a reabrir.

Por su parte, Romery Quintero, presidente de Acopi, destacó el agradecimiento del gremio al Gobierno por los subsidio a la nómina. "A mayo de 2002 más de 98 mil empresas se han beneficiado de este subsidio, lo mismo que el de el subsidio a las primas de mitad de año, defendiendo más de un millón de empleos", dijo la dirigente gremial.