En Guaviare hallan cristalizadero avaluado en $3.000 millones

El más fuerte golpe de los últimos meses en contra de los carteles del narcotráfico fue propinado en las últimas horas por el Ejército Nacional al Grupo Armado Organizado Residual en la que delinque alias ‘Gentil Duarte’ en el departamento del Guaviare.

En una operación conjunta de la Fuerza Pública en la vereda El Capricho, zona rural del municipio de San José del Guaviare, fue descubierto un gigantesco cristalizadero avaluado en 3.300 millones de pesos. En la infraestructura clandestina fueron decomisados media tonelada de clorhidrato de cocaína, 101 kilos de base de coca, 2.145 galones de insumos líquidos, 1.275 kilogramos de insumos sólidos, hornos microondas, combustible, maquinaria y equipo.

La operación militar conjunta fue realizada por tropas del Batallón de Operaciones Terrestres No. 5 del Comando Específico del Oriente, el Batallón Contra el Narcotráfico No 3, la Aviación del Ejército Nacional y personal de la Regional No. 7, así como de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, gracias a la información suministrada por la Red de Participación Cívica de la región.

De acuerdo con las autoridades, con este golpe a la estructura criminal los carteles del narcotráfico dejan de percibir alrededor de $500 millones semanales producto de la producción del alcaloide.

Durante la ocupación del laboratorio clandestino se registraron combates entre, las tropas y los policías antinarcóticos con miembros de la llamada ‘Estructura Séptima’ del Grupo Armado Organizado Residual, sin que se hayan presentado muertos o heridos.

Los insumos decomisados quedaron a disposición de las autoridades mientras que los uniformados recolectaron material probatorio para denunciar al grupo criminal de actividades de narcotráfico ocasionando daños a la vida, el agua, la biodiversidad, el medio ambiente y a la sociedad en general.