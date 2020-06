El problema del país es que no mira al campo: Iragorri

Para el Jefe de la colectividad que hace parte de la coalición de gobierno, este no es un momento para oposiciones innecesarias

Una de las claves para sacar al país adelante ante la crisis por la pandemia del Covid-19 está en voltear a mirar al campo y entender todas las oportunidades que allí hay. Así lo afirma el exministro Aurelio Iragorri, presidente del Partido Social de Unidad Nacional (La U), que hace parte de la coalición parlamentaria del gobierno Duque

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo ha visto la actuación del Congreso en esta pandemia?

AURELIO IRAGORRI: El Congreso ha hecho lo que ha podido en las limitaciones propias de la imposibilidad –de un organismo que es colegiado– de reunirse. Eso ha hecho que tengamos que acudir, como lo han hecho los congresistas, a reuniones virtuales. Han sesionado virtualmente hasta donde las limitaciones técnicas lo han permitido.

Creo que el Congreso, independiente a las críticas, ha hecho su mejor esfuerzo. Los veo horas y horas sentados en esos computadores atendiendo los debates, ayudando a organizar con el Gobierno.

Este no es el momento de estar haciendo oposiciones innecesarias. Este es un momento crítico para el país. Todos debemos como organismo colegiado tratar de empujar al mismo lado.

ENS: ¿Esta pandemia retrasó la agenda legislativa?

AI: La transformó totalmente, porque ahora lo único importante es salir de esta pandemia, enfrentarla, sin que haya un número de muertos demasiado altos en el país; mejorar la situación hospitalaria en Colombia, que era crítica antes de la pandemia, y con ella aún peor. El Gobierno ha hecho un esfuerzo para girar recursos y ponerse al día con el sector hospitalario.

Las demás normas dejaron de ser importantes, porque en este momento lo importante es la supervivencia de cada colombiano, con una crisis de salud, y una crisis económica, unos índices de desempleo que llegaron al 20%, que es una catástrofe en la economía que tenemos que enfrentar entre todos.

ENS: ¿En la pospandemia vendrán proyectos nuevos?

AI: El Congreso y el Gobierno tienen que ser muy realistas: la gente en una situación tan grave no es capaz de salir sola de semejante crisis. Necesitan ayuda todos los sectores. En ese inmenso mar de necesidades del país, habrá que priorizar por sectores para ver cómo se les va ayudando a esos sectores, porque la catástrofe económica puede ser más grave que la catástrofe en salud.

Agro, clave

ENS: ¿Cómo ha visto la atención al campo colombiano?

AI: Les han permitido trabajar, los han volteado a mirar. El problema del país es que no mira al campo. Es que no se da cuenta que allí está la oportunidad. El gran programa que hicimos nosotros, cuando estuvimos en el Ministerio, que tuvimos crecimientos que no se daban en el campo, consistió en Colombia Siembra.

La seguridad alimentaria del país está en riesgo. Y está en riesgo porque depende de toneladas y toneladas de comida importada. Estas circunstancias nos hacen ver con los cierres de los distintos países como consecuencia de la pandemia, cómo estamos dependiendo de muchos productos extranjeros que podríamos producir aquí.

Entonces hay que voltear al campo y esta pandemia hay que verla como una oportunidad. Es importante que el país se ponga serio y sepa que aquí, millones y millones de hectáreas, de las cuales el país tiene 60% aptas para sembrar.

ENS: ¿El panorama político cambió con esta pandemia?

AI: Creo que totalmente. Hay un gran resentimiento social con la clase política, incluyéndome. Creo que esa visión política del país tenemos que cambiarla. No seguir en discusiones banales: que si estuvo bien el proceso de paz, sino más bien corregir lo que haya que corregir, pero hacerlo efectivo y echarlo para delante.

Entender que el país no puede seguir otros 50 años desangrándose. Hemos perdido mucho tiempo en peleas absurdas entre líderes políticos, que lo único que le han traído al país es división, rencores. Incluso, en el entorno de la familia no se podía hablar de temas políticos donde se incluyeran a personajes como el expresidente Uribe y el expresidente Santos, porque acababa uno con ganas de darse trompadas en la mesa. Eso no puede seguir pasando.

ENS: ¿Y en el tema de reincorporación de los guerrilleros?

AI: Los que se incorporaron al proceso, los que han sido serios y juiciosos de lo que se firmó, hay que apoyarlos, que se reintegren a la sociedad colombiana. Esa guerrillerada, esa base con más 11.000 hombres que se entregaron.

Y a los que no se entregaron que les caiga todo el peso de la ley, pero con ganas. No puede pasar que se va ‘Santrich’ para la zona del Cesar, creen que se va a dar una conferencia y pensar que no se va a escapar. Uno le pone protección, pero también le pone seguridad para que no se vaya a escapar. Eso es inadmisible. A veces uno se siente frustrado cuando ve con retrovisor, cuando no piensan en los hijos de los campesinos.

Cambios

ENS: Hay quienes dicen que la oposición se quedó sin discurso y el Gobierno se ganó uno…

AI: La oposición siempre tendrá discurso, sobre todo cuando es destructiva. Siempre será más fácil hacer oposición que hacer gobierno.

Lo que creo es que la clase política del país debe entender que el ordenamiento social, no solo en Colombia sino en el mundo, con esta pandemia tiene que tener unos cambios: manejar mejor el tema del medio ambiente; preocuparnos por aquellas cosas simples, que en lo simple está lo esencial y dejar de estar peleando por cosas que no valen la pena, echando cuentos de que el país se vendió y se le entregó a la guerrilla. Pura paja. Después de semejante proceso, ahí está el presidente Duque representando la institucionalidad o una posición que era la oposición del gobierno anterior y tuvieron discurso para llegar a la Presidencia. Ahora tenemos que ver. Si seguimos peleando entre nosotros nos van a ganar los otros.

ENS: ¿Qué posición tomará La U pasada la pandemia?

AI: La U tomó una posición de bancada que fue apoyar al Gobierno nacional y declararse bancada de gobierno. Esa posición se puede cambiar una sola vez. Habrá que esperar que pase este momento para ver los parlamentarios qué decisión adoptan con respecto al tratamiento que han tenido, formando parte del Gobierno, si políticamente están de acuerdo con lo que viene haciendo el Gobierno o no están de acuerdo.