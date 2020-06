'El Paisa’ no hace presencia aún en Huila: coronel Bautista

“Esa es una versión que no está confirmada y tenemos certeza que no es cierta. En el departamento del Huila no está ni ha hecho presencia alias el ‘Paisa’”, manifestó el coronel Johny Hernando Bautista Beltrán, comandante de la Novena Brigada del Ejército.

EL NUEVO SIGLO: ¿Alias el ‘Paisa’ está en el Huila?

JOHNY HERNANDO BAUTISTA BELTRÁN: Esa es una versión que no está confirmada y tenemos certeza que no es cierta. En el departamento del Huila no está ni ha hecho presencia alias el ‘Paisa’.

Aquí, históricamente, sí hubo una afectación por parte de ese terrorista, por parte de la estructura que él dirigía, que era la Columna Teófilo Forero, en el sector de Algeciras, pero en estos momentos ese individuo no hace presencia en el departamento.

ENS: ¿Cómo está el tema de la disidencia de las Farc en el Huila?

JHBB: Tenemos que decir que no hay asentada ninguna estructura armada que haga parte de las disidencias, si bien es cierto en departamentos limítrofes con el Huila hay estructuras de disidencias o grupos armados residuales que generan algún tipo de afectación sobre municipios que están sobre esas áreas limítrofes. Pero como tal, dentro del departamento se viene dando un trabajo de contención por parte de la Novena Brigada y todas sus unidades, más el trabajo coordinado con la policía.

ENS: Entonces, ¿las disidencias de las Farc no han actuado allí?

JHBB: Lo que pasa es que las disidencias están en un proceso de tratar de reorganizarse, tratar de consolidar corredores de movilidad con el propósito de garantizar su negocio del narcotráfico, su participación directa. Ese es un hecho comprobado. Para poder pasar todo su cargamento de droga y poder comercializarlo, para eso necesitan los corredores de movilidad. En eso es en lo que están. Pero también estamos la Fuerza Pública de manera muy coordinada para evitar que ese plan que ellos tengan se logre dar.

ENS: ¿Qué información hay sobre casos de secuestro y la extorsión?

JHBB: En estos momentos no tenemos secuestros. En diciembre del año pasado se presentó el último secuestro por parte de una estructura de disidencia que delinque en el departamento de Cauca, más exactamente en el municipio de La Plata, sobre un transportador, pero esta persona fue posteriormente liberada. Fue secuestrada en límites, llevada al Cauca y después liberada.

En el tema de la extorsión también se han logrado dar avances importantes. Aquí también se da la modalidad de extorsión carcelaria, que es que desde algunas cárceles del país llaman a personas y les hacen exigencias económicas. Se hacen pasar por estructuras de las disidencias de las Farc, se hacen pasar por las Águilas Negras, que tampoco existen, pero le generan miedo a la población y generan intimidación y las conminan girarles alguna extorsión.

Pero la gente se ha dado cuenta. Hay un trabajo en el tema de prevención y de dar conocer a la gente cómo operan estas modalidades de qué se trata.

ENS: Hubo esta semana seis militares muertos y ocho heridos en una emboscada en el Meta. ¿Están ustedes en alerta?

JHBB: Lamentablemente se presentó esa situación, en el cual una estructura de las disidencias de las Farc perpetró un atentado terrorista contra una unidad militar, en la que fallecen seis de nuestros héroes, pero seguimos con todo el ímpetu. Estos delincuentes no van a impedir que nosotros sigamos adelantando nuestro esfuerzo institucional. Ellos quieren impedir que sigamos en la luchar para erradicar el narcotráfico en el país.

ENS: ¿Qué grupos en específico hacen presencia en el departamento?

JHBB: El Huila no tiene ninguna estructura que esté asentada en el departamento. Tenemos afectación de una columna que se llama Dagoberto Ramos, que delinque en el Cauca, que tiene su área base en ese departamento. Eventualmente nos genera afectación como la que le comenté que se presentó en diciembre. Sobre los límites con el departamento del Cauca hemos tenido afectaciones por homicidios selectivos que tienen matiz de liderazgo o contra algunos excombatientes, pero son temas sicariales.

ENS: ¿Qué se conoce en cuanto a muertes de líderes sociales?

JHBB: Hay un trabajo de investigación que está adelantando la Fiscalía, con un esfuerzo de la Policía, en el cual todos estamos contribuyendo y se han generado ya unos resultados. Se presentaron algunas capturas por parte del Gaula de la Policía en el municipio de Algeciras contra tres personas de ese tipo de estructuras, vinculadas a la extorción y vinculadas a este tipo de crímenes.

ENS: ¿Cómo califica la situación de orden público en el Huila?

JHBB: En estos momentos hay una situación de normalidad por lo que tiene que ver con el orden público en el departamento. Persisten algunas amenazas, persisten situaciones que a veces nos alteran el orden público, como sucede en todos los departamentos, por tema de homicidios sobre algunas personas que se presentan, más los temas de seguridad ciudadana, pero son temas que hemos trabajado con la Policía y con la Fiscalía, con los cuales hay avances importantes.