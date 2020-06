Diego Mesa Puyo, nuevo ministro de Minas y Energía

El presidente Iván Duque confirmó hace pocos minutos que aceptó la renuncia de la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, quien argumentó razones personales.

“Quiero informarles que por motivos personales y familiares me ha presentado su renuncia al cargo de ministra de Minas y Energía la doctora María Fernanda Suárez. Le he aceptado su renuncia y le he expresado que la vamos a extrañar mucho en el gabinete”, dijo el primer mandatario en una breve declaración en la Casa de Nariño.

En su reemplazo, el jefe de Estado nombró a Diego Mesa Puyo, quien se venía desempeñando como Viceministro del sector desde 2018.

Al hacer el anuncio el jefe de Estado le encomendó a Mesa Puyo seguir al frente de la transición energética y del país y que lidere ese tema en las regiones.

l nuevo ministro tiene 38 años de edad, es Economista experto en diseño y formulación de políticas públicas para sector minero y energético egresado de la Universidad de Concordia, Canadá, con Maestría en Economía de la Universidad McGill, Canadá, y Analista Financiero Certificado del CFA Institute, Estados Unidos.

Cuenta con más de 13 años de experiencia asesorando a gobiernos y empresas privadas en temas económicos, fiscales y tributarios en el sector minero energético.

En la banca multilateral se ha desempeñado como economista del Fondo Monetario Internacional donde ha liderado y participado en más de 35 misiones para asesorar a gobiernos en la formulación de políticas públicas para las industrias extractivas, entre los que se destacan México, Colombia, Sudán, Trinidad y Tobago, Bolivia, Guyana, el Líbano, Albania, Kenia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Uganda y Nigeria.

Como gerente y economista principal de PricewaterhouseCoopers en Canadá, asesoró al sector público y privado en la estructuración y el desarrollo de proyectos minero energéticos y de infraestructura.

El nuevo Ministro de Minas y Energía es autor de reconocidas publicaciones y ha participado activamente en foros internacionales sobre asuntos fiscales para las industrias extractivas.