Día sin IVA y del padre son riesgo de contagios: Claudia López

"Día sin IVA y del padre son doble riesgo de que se dispare aglomeración y contagio", advirtió la alcaldesa Claudia López sobre esta jornada que promete reactivar la economía del país en medio de la crisis sanitaria.

La Mandataria aseguró que esta iniciativa podría incrementar la cantidad de ciudadanos en los centros comercial, lo cuál representaría un riesgo de brote del Covid en la capital.

"No olvidemos que estamos en mitad de una pandemia, no de una fiesta... si no vives con tu papá el mejor regalo es no visitarlo y arriesgarlo a contagio. Mejor compra por internet que presencial”, señaló López.

Asimismo, la alcaldesa aclaró que estos días se regirá la medida de 'pico y cédula' por lo que no podrán salir al comercio los ciudadanos cuyos números de identidad terminen en 1,3,5,7 y 9.

Cabe recordar que en San Victorino, en el centro de Bogotá, los 'madrugones' serán reemplazados por los 'trasnochones' y se realizarán los martes y viernes entre las 4:00 p.m. y la medianoche. Para estas actividad, la Secretarìa de Gobierno informó que habrá un dispositivo especial de entrada y salida para evitar la aglomeración en el sector.