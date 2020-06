Curva de la pandemia de Covid seguirá creciendo: epidemiólogos

Aseguraron que el pico de la enfermedad se ha retrasado gracias a las medidas tomadas, pero advierten que podría verse un colapso en las unidades de cuidado intensivo (UCI)

El Covid-19 aún no ha llegado a su pico en Colombia, le aseguraron a EL NUEVO SIGLO varios médicos infectólogos, quienes advirtieron que si no se hubiesen tomado las medidas tempranas que se adoptaron, en el país se habría presentado una saturación en el sistema de salud.

Con todo, dijeron, si no se toman medidas en los lugares más críticos, puede haber una situación desastrosa.

Según Luis Jorge Hernández, médico, profesor y epidemiólogo de la Universidad de los Andes, “estamos subiendo la cuesta, en la línea ascendente, llegando al pico epidémico. La epidemia llega hasta que se afectan todos los susceptibles, es decir, que siempre se expanden. Ya pasaron las fases de prevención, contención y mitigación, en la que estamos, y eso quiere decir que la epidemia se acerca al pico máximo. Todo esto se sabe porque la positividad de casos sospechosos ha aumentado. En este momento, los casos en Bogotá llegaron a 18,5. Estaba en 12. Y en casos sin síntomas ha pasado del 2 al 7%”.

Hernández le indicó a este Diario que, además, “la mortalidad ha aumentado de 18 a más de 100 diarias y además, ha venido aumentando la ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Pasamos de 34% a 65% en tres semanas, acercándonos al punto de saturación. Todo eso nos indica que estamos cerca del pico epidémico”.

“Lo que se recomienda ahora es reforzar las medidas de cuarentena y contacto social, pero hacer cuarentenas selectivas donde se presenten mayor cantidad de casos. Hay que recordar que en una sola ciudad puede haber varias curvas. Los que están infectando, los que tienen síntomas y los que no. Lo importante es que las personas que puedan estar en cuarentena, estén aisladas y los que tengan que salir, conserven las medidas de distancia social”, precisó.

A Hernández le “preocupa el aumento del porcentaje de ocupación de las UCI. Muy seguramente vamos a llegar al 70% que se considera crítico y de ahí puede saltar al 80% o al 90%. No tenemos suficientes UCI. Sabemos que llegaron 120, pero esas son muy pocas. Por otro lado, evitar que las personas lleguen a las UCI. Eso se hace evitando contagios masivos y exposiciones masivas. Es importante decir que hay que incrementar los testeos a población de alto riesgo, a población general, identificar contagios y hacer aislamiento”.

Así mismo, recomendó “pensar en las pruebas serológicas, no solo con las PCR. Esta última detecta el antígeno, es decir, partes del virus en la faringe, pero solo es positiva entre el séptimo y el décimo día de la infección. Es una foto, lo que quiere decir que la prueba si sale negativa puede ser que la persona esté en la ventana donde lo tiene, pero no se detecta. Ese examen debería hacerse cada 21 días, pero una persona no se puede confiar. Con las pruebas serológicas se mira la inmunidad por anticuerpos. Además es importante que sean pruebas de calidad”.

Pico

Carlos Trillos, médico epidemiólogo y profesor de la Universidad del Rosario, le indicó a este Medio que “estamos en una fase de crecimiento. Lo que nos trae junio, julio y agosto es eso. Ese es un tema muy importante para tener en cuenta. Aquí no se le debe echar la culpa a nadie. Es una fase normal. Y lo que estamos viendo es que hay una flexibilización del aislamiento obligatorio y por consiguiente aumenta el número de contactos y la transmisión viral”.

Así mismo, Trillos aseguró que “el pico de la pandemia va a llegar, pero no estamos seguros cuándo. Lo que se debe decir es que en Colombia con el aislamiento preventivo obligatorio lo que se ha venido es moviendo el pico en el tiempo. Lo que se busca es aplanar la curva al máximo. La curva va a existir. La idea es que el pico no alcance el nivel de saturación de los servicios de salud, porque el problema llega cuando estos servicios colapsan. En este momento hay personas que están pensando que el tema se acabó y se están relajando. Y otros se han venido saturando. Entonces como se han venido relajando las medidas, se aumenta la transmisión. Lo que se busca es evitar que colapsen los servicios de salud y que se prevengan muertes evitables”.

Igualmente, sostuvo que “a la gente hay que invitarla a que prevenga. La gente de pronto ya está cansada. Aumenta la cantidad de personas que no creen en la curva, en el contagio, que están cansadas del aislamiento, de las medidas, pero es importante prevenir en este momento en el que se levanta la curva. De hecho una proyección del IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation, por sus siglas en inglés) prevé un crecimiento de curvas para lo que es julio y agosto. Depende del comportamiento de cada uno de nosotros que podamos controlar este tema, sino la curva se nos va a crecer de una manera importante”.

Medidas

El médico infectólogo Carlos Arias, epidemiólogo de la clínica Colsanitas, le manifestó a este Diario que “el tema no es que aparezcan casos, porque casos van a seguir apareciendo y eso es importante. Esto depende de cuál es la susceptibilidad de las personas. Nosotros desde el punto de vista epidemiológico lo que se ha visto en Colombia es que el número de reproducción efectiva está más o menos en 1,2. Eso significa que cinco personas infectan a seis, lo que implica que va a haber un crecimiento sostenido. Lo importante es que este no sea de forma desbordada. Hay que recordar que las medidas de confinamiento lo que hacen es quitar la velocidad de transmisión del virus y a medida que hay desconfinamiento, hay incremento de casos”.

Según dijo, “todavía en Colombia no se ha llegado a un pico y lo que se pretende es reducir el contacto para que no lleguemos al pico tan rápidamente”.