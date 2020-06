Covid: en 15 días fallecieron 102 adultos 'viejos y longevos'

COMO todos, tenían nombre, apellido, familia y, de seguro, muchas anécdotas de vida. Sin embargo salvo sus descendientes o más allegados saben sus historias, porque para el país solo hacen parte de una estadística: la de los 939 fallecidos hasta el fin de mayo por el Covid-19.

El virulento enemigo no conoce barreras de edad, género o condición. Y, sin embargo, esas frías cifras que conocemos a diario terminan develando ciertas ‘verdades’ como que el coronavirus se ensaña con fuerza letal en las personas mayores de 70 años.

Las estadísticas de la última quincena de mayo, dan cuenta de 411 decesos por Covid, el 43.76% de los que hasta ese día registraba el país y de éstos, 105 fueron de personas con 80 años o más, entre ellos tres centenarios.

Cabe recordar que según datos del último censo poblacional, el realizado en 2018, en este exclusivo rango, es decir las personas que llegan a los 100 años, son el 0.01% del país (4.450). A hoy esa cifra puede ser menor.

Coincidencialmente fueron mujeres las centenarias fallecidas: dos de 100 años y una de 103 (la de mayor edad registrada hasta ahora). Vivían en Barranquilla, Bogotá y Cartagena.

Junto a ellas, en este mismo lapso de tiempo a que estamos haciendo referencia, fallecieron otros 21 colombianos, que estaban entre los 80 y los 99 años, de las cuales 9 eran hombres.

En los albores del siglo XXI se denotaban como viejitos a todos aquellos que superaran una barrera de edad, en ese momento los 60 años, la conferencia que sobre población se realizó en Madrid cambió el calificativo a Tercera Edad. Al poco tiempo, por efecto de que la expectativa de vida global cambió, aumentando de 72 a 75 años, el término mutó a Adultos Mayores.

Pero hay que hacer claridad que dentro de esa genérica palabra también se han hecho precisiones para referirse con mayor exactitud a los grupos poblacionales. Según la guía “Vejez en las noticias”, elaborada por el periodista Javier Darío Restrepo y publicada por la Red Latinoamericana de Gerontología, se hace referencia a la población mayor a partir de los 60 años de edad. Pero dentro de esta se especifica que son adultos mayores jóvenes los que se encuentran entre los 60 y 74 años; adultos mayores viejos, los del rango de 75 a 84 años, adultos mayores longevos de 85 a 99 y, finalmente los centenarios, de 100 para arriba.

En este artículo haremos referencia solo a los centenarios ya reportados y a los adultos mayores viejos (pero contabilizando desde los 80 años) y longevos de los fallecidos en la segunda quincena de mayo, con base en los reportes del Instituto Nacional de Salud.

Así las cosas, fueron 81 los mayores viejos y 21 los longevos a los que el coronavirus les quitó la vida, el 24.8% del total registrado en el referente lapso.

Salvo el 17 y el 24 de mayo, todos los días hasta el fin de mes se registraron decesos de personas mayores de 90 años. (Ver recuadro)

A medida que se conocen los reportes diarios tanto de afectaciones como de fallecimientos se ha podido confirmar dos cosas: que la letalidad se concentra en los grupos anteriormente mencionados y que la patología con mayor incidencia es la hipertensión arterial (HTA), seguida por las enfermedades coronarias y accidentes cerebrovasculares, tal y como se comprueba en las comorbilidades de los decesos informados.

Y ello tiene su explicación: a medida que aumentan los años y si no se ha llevado una vida con buenos hábitos alimenticios y ejercicio, es muy común padecer enfermedades crónicas no transmisibles.

La hipertensión arterial es una de ellas y es más común de lo que se cree. Según la Organización Mundial de la Salud, afecta a un tercio de la población adulta y es el detonante de la mayor causa de muerte en el mundo: las enfermedades cardiovasculares.

La HTA que es la fuerza de presión que ejerce la sangre sobre las arterias de forma sostenida, es conocida también como tensión arterial alta o elevada, generalmente no presenta síntomas o cuando los hay generalmente las personas lo asocian con cualquier otro tipo de dolencia, que puede ir desde una gripa simple hasta una migraña.

Adicional a ello las personas no acostumbran a que les realicen la toma de tensión si no cuando van al médico, lo que generalmente no ocurre con frecuencia, y de allí que desconozcan tanto los rangos en que deben tenerla para el buen funcionamiento del organismo, como que es un ‘asesino silencioso’, que con el paso de los años complica gravemente la salud.

El rango normal de la tensión en una persona adulta es de 120/80 y cualquier indicador, tanto hacia arriba como hacia abajo, es grave.

Hay que tener en cuenta que cuánto más alta es la tensión arterial, mayor es el riesgo de daño al corazón y a los vasos sanguíneos de órganos principales como el cerebro y los riñones. De allí que quienes la sufren estén constantemente en alto riesgo de sufrir un infarto, deficiencia cerebrovascular e insuficiencia renal, entre otras patologías.

Y aunque la HTA es prevenible, con un estilo de vida saludable, es una de las enfermedades con más alta incidencia en Colombia y el mundo. Adicionalmente, se ha convertido en una de las mayores dificultades para que las personas que se contagian de Covid-19 puedan salvar sus vidas.

La bitácora de afectados y fallecidos por el coronavirus que el país conoce a diario da cuenta de ello. Así, en la segunda quincena de mayo, de la totalidad de decesos, y sin alcanzar el llamado “pico” de la pandemia, que las autoridades sanitarias han ido postergando con el paso de los días y ahora se prevé en agosto, 162 de los fallecidos (39,4%) tenían como patología de base el HTA. Una tendencia que se ha mantenido desde el inicio de la pandemia.

Adultos longevos y centenarios fallecidos por Covid

Mayo 15 Mujer. 91 años. Leticia

Mujer. 98 años. Barranquilla

Mayo 16 Mujer. 100 años. Barranquilla

Hombre. 94 años. Cali

Mayo 18 Hombre. 90. Bogotá

Mayo 19 Hombre. 92 años. Cali

Hombre. 92 años. Cartagena

Mayo 20 Hombre. 95 años. Cali

Mayo 21 Mujer. 93 años. Cartagena

Mayo 22 Mujer.91 años. Cali

Hombre, 95 años. Cartagena

Mayo 23 Mujer. 90 años. Magangué, Bolívar

Mayo 25 Mujer. 91 años. Bogotá

Mujer. 91 años. Leticia (Amazonas)

Mayo 26 Mujer. 90 años. Cartagena.

Mayo 27 Mujer. 90 años. Cartagena

Mayo 28. Mujer. 90 años. Villanueva (Bolívar)

Mayo 29. Hombre. 94 años. Cali

Mayo 30. Mujer. 93 años. Bogotá

Hombre. 92 años. Barranquilla

Mayo 31 Mujer, 103 años. Cartagena

Mujer. 100 años. Bogotá

Mujer. 95 años. Malambo (Atlántico)

Mujer. 93 años. Nariño

