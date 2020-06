"Colombianos volverán de Ecuador gracias a corredor humanitario"

Los colombianos que estaban de visita en Ecuador cuando se declaró la cuarentena podrán regresar al país gracias a “un corredor humanitario, en el puente nacional de Rumichaca”, destacó el embajador de Colombia en Ecuador, Manuel Enríquez.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo se ha venido atendiendo el tema de la frontera?

MANUEL ENRÍQUEZ: Se ha venido trabajando particularmente en dos temas fundamentales. Uno es en la seguridad de la frontera. En eso hay que decir que hay una estrecha cooperación y relación entre las autoridades ecuatorianas y las autoridades colombianas, encabezado por los ministros de Defensa de los dos países, quienes han venido trabajando día y noche en estos temas, acompañados por la Policía, la Fuerza Aérea, la Armada, siendo un control más estricto, no solamente por los problemas de inseguridad que tradicionalmente han existido entre los dos países, sino para evitar el paso de personas que posiblemente pudieran llegar a contagiar a otras personas.

El segundo tema es lo relacionado con la repatriación de connacionales que se quedaron atrapados en Ecuador, que por fortuna gracias al apoyo de la Cancillería y de Migración se han logrado evacuar por medio de los vuelos humanitarios y ahora acaba de salir una resolución donde se habilita un corredor humanitario, en el puente nacional de Rumichaca, para que los colombianos que quieran regresar, lo puedan hacer cumpliendo con protocolos y con las autorizaciones correspondientes.

ENS: ¿Cómo está la situación en el Ecuador?

ME: Aquí, el Gobierno y las autoridades han venido ejerciendo un estricto control para evitar la propagación del coronavirus. Afortunadamente se ha logrado en muchas de las provincias. Por ejemplo, Guayaquil, que tuvo una situación, quizás la más delicada en Latinoamérica, hoy digamos que se tiene control y ya los casos no son tan graves como venía ocurriendo. Pero en otras provincias y en la capital, en Quito, los informes dan cuenta que hay un incremento importante en los últimos días. Se espera que en los primeros días de julio habrá un rebrote de esta pandemia y se está haciendo un esfuerzo para lograr el mayor número de pruebas y hacer los cercos epidemiológicos.

ENS: ¿Qué se requiere en estos momentos?

ME: Lo que se requiere es que haya un mayor número de pruebas. La verdad es que en el caso de los afectados, que son los asintomáticos, ellos como piensan que están libres del contagio andan como ‘Pedro por su casa’ y eso es lo que genera mayor número de contagio. Otro problema que hay en la capital es que ya prácticamente las UCI están llegando al tope. Es decir, si no se exige un control más estricto puede llegar a colapsar como ocurrió con Guayaquil. Y el alcalde de Quito ha hablado de reversar algunas de las medidas que se han tomado con respecto a los cambios de semáforo.

ENS: ¿Se volverá a la cuarentena estricta?

ME: Si se cumplen los informes que indican que en el mes de julio puede haber un incremento, es posible que el alcalde pudiera decretar una nueva cuarentena. No está descartado.

ENS: ¿Ya se permite el funcionamiento de las discotecas?

ME: Esos temas aún siguen cerrados. Pero lo que sí está funcionando son los establecimientos de comercio, los pequeños negocios, inclusive, los mismos restaurantes todavía están con el suministro de productos y alimentos a domicilio.

Otro tema muy importante es que los funcionarios públicos aún no están asistiendo a las oficinas. Eso se ha venido aplazando semana, tras semana. Lo que es, hasta el día viernes no se permite el ingreso de los funcionarios públicos a sus oficinas. Tampoco las universidades y colegios, que afortunadamente están ya saliendo a vacaciones y por ahora no es urgente.

ENS: ¿Y el turismo?

ME: El tema se ha venido trabajando en la implementación de unas series de protocolos, pero todavía no han sido aprobados en su totalidad. Se han venido reuniendo para ir analizando tema por tema. Lo que ha ocurrido en Colombia, se ha adoptado aquí: ir mirando tema por tema y que esos protocolos sean estrictos y que se puedan implementar rápidamente.