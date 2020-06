Colombianos se volcaron a comprar en el primer Día sin IVA

A pesar de algunos inconvenientes por la salida masiva de compradores, la jornada transcurrió con éxito, ante la mirada atenta de los entes de control para evitar la especulación

________

Miles y miles de compradores salieron ayer a las calles y los centros comerciales del país para aprovechar el primer Día sin IVA decretado por el Gobierno y que a su vez, pudo dejar ventas de casi $2,5 billones a la economía. Esta cifra es lo que normalmente vende el sector del comercio en tres días.

Aprovechando el buen tiempo, los colombianos se encaminaron desde tempranas horas para poder comprar desde electrodomésticos hasta ropa con el descuento establecido del 19%.

Pese a que se presentaron congestiones de tránsito, así como numerosas colas, sobre todo en Bogotá, la gente tomó el cuidado necesario con tapabocas y teniendo cuidado de lavarse las manos.

Asimismo, las compras a través de Internet colapsaron por un instante, por lo que algunos establecimientos adoptaron la medida de ‘fila virtual’ para permitir el ingreso a esos portales, y para que los compradores pudieran adquirir los productos.

El director de la DIAN, José Andrés Romero, explicó que de acuerdo con los cálculos de los días de aislamiento obligatorio, solo se estaba consumiendo hasta un 20% de lo que se consumía normalmente, y con estos días sin IVA se espera que el consumo sea equivalente a lo que se consume hasta en cinco días.

El director de la DIAN respondió a aquellos que aseguran que con esto se está teniendo un sacrificio fiscal muy grande. “Digo tal vez es una inversión porque ese consumo no se hubiera dado si no estuviéramos estableciendo esta norma de día sin IVA”.

Luego de tres meses de confinamiento, los ciudadanos decidieron aprovechar ir a los almacenes, a pesar que miles de ellos lo hicieron mediante compras por Internet.

Camilo Herrera, de la firma de consultoría Raddar, dijo que “la demanda superó toda expectativa. No solo que la capacidad de control de algunos comercios fuera rebasada, sino que algunos portales de Internet no dieran abasto con las compras en línea; el tema no es solo en las tiendas físicas”.

Señala que “estando en aislamiento, las personas se dieron cuenta de muchas necesidades que tienen ahora, no solo de un mejor televisor, la necesidad de comprar computadores para la virtualidad, muebles para el estudio de los niños en casa y sitios de trabajo para los adultos, e incluso ropa diferente para el día a día, lo que sumado al aislamiento causó un crecimiento de la demanda muy fuerte”.

Reactivación

Con anticipación, el presidente Iván Duque dijo que el día libre del 19% de IVA ayudaría a revivir la actividad comercial e instó a los compradores a protegerse del virus mientras buscan gangas.

“Necesitamos reactivarnos y recuperarnos, pero también demostrar que podemos mantener estos protocolos de lavado de manos, distanciamiento y el uso riguroso de máscaras”, dijo Duque.

Por su parte, la ministra del Interior, Alicia Arango, les recordó a los alcaldes y gobernadores velar por que se cumplan los protocolos de bioseguridad en el primer día sin IVA.

De igual manera, pese a las críticas que ha recibido la jornada por las aglomeraciones en distintos establecimientos comerciales, la funcionaria invitó a “los ciudadanos a hacer uso de las compras en línea y a mantener las normas de autocuidado”.

La jornada

En casi todas las ciudades del país, se presentaron colas de usuarios que querían comprar con rapidez, pero no se ocasionaron disturbios. En Medellín, por ejemplo, el Centro Comercial Arkadia, uno de los preferidos por los antioqueños, la actividad se desarrolló con normalidad en un horario especial de 10 a.m., a 10 p.m., donde se respetaron las medidas del protocolo de bioseguridad por parte de aliados comerciales, visitantes y colaboradores.

De acuerdo con la gerente de Arkadia, Patricia Melo, “estamos complacidos con la jornada del Día sin IVA, en el caso de Arkadia transcurrió con normalidad, esto debido a que se realizó un trabajo en equipo, donde la prioridad siempre estuvo clara: cuidar la salud y la vida de todos. Agradecemos y felicitamos a los aliados comerciales, a los visitantes y colaboradores. Podemos seguir avanzando en la reactivación de manera progresiva, pero con el compromiso de protegernos nosotros y a nuestras familias en todo momento”.

La gerente de Arkadia enfatizó en que las brigadas de desinfección limpiaron frecuentemente todos los espacios: “realizamos toma de temperatura para ingresar y contamos con automatización de dispensadores de tiquetes de parqueaderos para evitar que los visitantes tuvieran contacto con estos equipos, también con sistemas automáticos en los lavamanos de los baños e instalamos previamente más de 70 dispensadores de gel antibacterial. Continuaremos trabajando con todo el compromiso y teniendo como prioridad la salud”.

Sin embargo, en algunas regiones se tuvieron que hacer cierres preventivos como en Bogotá y en Cali.

Por su parte, funcionarios de la Alcaldía de Cali informaron el cierre del almacén Alkosto ubicado al sur de la ciudad, mientras que las autoridades de la Capital también anunciaron el cierre de un establecimiento de esta misma franquicia en la sede del barrio Venecia.

Otros descuentos

Pese a que aún no se tiene cuantificado cuántos establecimientos comerciales no pudieron participar del día sin IVA por no cumplir con los requisitos de la DIAN, Fenalco anunció que esos lugares se sumarán a la jornada con descuentos especiales que incluso se extenderán todo el fin de semana.

De acuerdo con el presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, incluso habrá descuentos adicionales al 19% del IVA. “Muchos establecimientos comerciales alargarán las promociones durante todo el fin de semana. Otros establecimientos, además de lo permitido del descuento del IVA, pondrán descuentos adicionales”.

Añadió que “los establecimientos que no alcanzaron a cumplir con los requisitos exigidos por la DIAN para participar del día sin IVA, lo harán con promociones especiales que se extenderán durante todo el fin de semana”.

“Las exigencias del DIAN han sido tan rigurosas que los comerciantes han tenido que invertir recursos importantes en sistemas y procesos para controlar que no se violen por parte de los consumidores, el número de artículos comparados y si esto llegara a pasar, las sanciones sí son para el comercio, no para el consumidor”, indicó.