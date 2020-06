Daza guarda silencio en interrogatorio de Fiscalía

Al derecho a guardar silencio se acogió María Claudia Daza, exintegrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del expresidente y actual senador Álvaro Uribe, durante un interrogatorio al que fue citada esta mañana, a través de medios virtuales, por la Fiscalía General de la Nación.

El apoderado de Daza, el abogado Iván Cancino, afirmó que "al no pronunciarse ante la Fiscalía, no significa que esté reconociendo su responsabilidad a propósito de las indagaciones en su contra por el escándalo de la ‘Ñeñepolítica’".

“Hay un derecho claro que es constitucional y es guardar silencio, lo que no implica reconocimiento de nada y que no puede utilizarse en su contra. La diligencia se rindió a las 8 de la mañana con la Fiscalía, el Ministerio Público y María Claudia Daza por recomendación de su defensa, guardó silencio”, afirmó a RCN Radio el abogado Cancino.

El interrogatorio se llevó cabo en el marco de la investigación que se adelanta por la presunta compra de votos a favor para el presidente Iván Duque en las elecciones de 2018 después que se conocieran unos audios en los que el testaferro del narcotráfico, José Hernández Aponte, más conocido como el ‘Ñeñe’, habla Daza.

El presidente Duque ha negado que hubiera tenido una relación cercana con Hernández, quien fue asesinado el año pasado en Brasil cuando intentaban robarlo. Dijo que lo conoció hace cuatro años en eventos públicos y jamás tuvo hermandad con él. Aseguró que en su campaña de hace dos años no entraron dineros ilícitos, por lo que subrayó “como no tengo rabo de paja me arrimo a cualquier candela". Además dijo "le pido a las autoridades que si están haciendo investigaciones, las hagan rápido"