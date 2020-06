Bogotá no levanta Pico y Cédula para Día sin IVA

Desde la localidad de Suba, en donde fueron decretadas por la Administración de Bogotá dos nuevas zonas de cuidado de especial el pasado domingo, la alcaldesa Claudia López reiteró y fue enfática al afirmar que no hay ningún tipo de excepción para la nueva medida de Pico y Cédula, que ya lleva tres días de funcionamiento para los establecimientos comerciales.

“El Pico y Cédula es una medida muy importante y no hay excepciones en Bogotá. Ningún día, ni siquiera el día sin IVA o nada por el estilo. Al contrario: el Día sin IVA y el Día del Padre van a ser focos de contagio, un gran foco de contagio”, precisó ayer la alcaldesa López, quien refirió que buena parte de la última ola de contagios que se dieron en las ciudades de Barranquilla, en Medellín y en la misma ciudad de Bogotá, ocurrieron justamente durante el Día de la Madre.

Por lo mismo, López hizo un llamado a no por ir a sitios de compras con grandes aglomerados, además de no hacer fiestas en casa. “Yo le pido a la gente que tenga presente que estamos en una pandemia de manera que, si quieren comprar algo, cómprenlo mejor por Internet para no ir a lugares con aglomeraciones. Lo repito: no hay excepciones frente al Pico y Cédula, ningún día, en la ciudad Bogotá”.

Pedagogía

La Administración Distrital se reunió con los ciudadanos de la zona del Rincón y de Tibabuyes en la localidad de Suba, las dos UPZ que estarán en cuarentena rigurosa y alerta naranja durante los próximos 12 doce días (habiendo comenzado desde el pasado martes), a hacer pedagogía, repartir ayudas y reforzar el testeo masivo para la pronta identificación del Covid-19 en la ciudadanía.

Así mismo, la Mandataria dijo que hay varios polígonos en estos cuadrantes que están en cuarentena estricta, y nuevamente le solicitó a la ciudadanía de la zona, a que no asista a la vía principal de la 132 con Transversal 91, una zona altamente comercial, para no incrementar los contagios.

“En esta zona comercial, sobre todo sobre la 132 con transversal 91 que es la vía principal y la plaza del Rincón, vamos a estar en una cuarentena rigurosa durante estos 14 días. Los polígonos residenciales es en donde ha habido contagio pero en dónde y cómo se contagian: por la aglomeración en zonas comerciales populares en las plazas de mercado”, puntualizó López repitió que hay que evitar a toda costa las aglomeraciones en plazas de mercado y comercios populares al aire libre.

Así mismo, aunque la Alcaldesa precisó que “por fortuna”, en esta zona de la ciudad no hay un equivalente a Corabastos, “plazas como la del Rincón son una alta fuente de contagio. Entonces, en esta cuarentena todo el comercio no esencial que esté sobre los principales corredores comerciales populares va a estar cerrado”, reiteró.

Por último, la Mandataria agradeció a la gente de la localidad de Suba y en compañía de miembros de la Cruz Roja hicieron entrega de mercados en los polígonos residenciales que están en cuarentena. Así mismo, se refirió a la toma de muestras, “pues ese es el otro objetivo: hacer testeo masivo en esta localidad”, finalizó diciendo.

A este respecto, el Distrito ha sido reiterativo en la invitación a que las personas se dejen tomar las muestras. “Si el Distrito les pide que hagan una prueba, háganla, es por su cuidado y es por su salud. Por favor, cuando los visite un equipo médico-epidemiológico de testeo, déjese atender porque es por su cuidado y por el de todos los demás”, precisó López el miércoles. En principio, aunque aún no está confirmado, mañana, la Alcaldesa continuaría haciendo pedagogía y testeo en el municipio de Soacha.