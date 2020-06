Bogotá espera la pronta llegada de los ventiladores

Anoche la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, estableció la hoja de ruta con la que se guiará la ciudad a partir del día de hoy

A exactamente cuatro días que se cumplan tres meses de confinamiento, pues fue el pasado 19 de marzo a la media noche cuando arrancó a andar el reloj que le ha dado la pauta a Bogotá durante la crisis del Covid-19, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) en la ciudad estaba, al cierre de esta edición, en el 59,56% de su ocupación, lo que se traduce en 155 camas ocupadas por casos confirmados y 278 ocupadas por pacientes que probablemente tengan el virus.

Ayer, la alcaldesa, Claudia López, dijo claramente que si la rectoría de las UCI a manos del Distrito por una parte, además de la llegada quincenal de un promedio de 120 ventiladores a la ciudad por parte del Gobierno nacional, por la otra, resultan siendo medidas efectivas, no se tendrá que contemplar una alerta naranja o incluso roja (cuando se llegue al 70% de ocupación de las mismas) en la ciudad de Bogotá.

No obstante, tres cosas adicionales deberán hacerse al pie de la letra a partir de hoy para no tener que decretar una alerta roja en Bogotá:

Primero, aunque es un esfuerzo adicional, la ciudadanía de las cinco nuevas UPZ que entrarán en alerta naranja a partir de hoy, deberán cumplir las normas de la misma manera en que lo hizo la localidad de Kennedy (que hoy retorna a la normalidad de la alerta amarilla en la que se encuentra la ciudad), para reducir el número y la velocidad de los contagios en la ciudad.

En un segundo lugar, el Pico y Cédula deberá respetarse por todos y cada uno de los ciudadanos. Por su parte, locales y establecimientos comerciales deberán garantizar las normas de bioseguridad para que no se sobrepase la ocupación del 35% ni en centros comerciales ni mucho menos en el sistema de transporte público de la ciudad. Y en tercer lugar, las personas que puedan seguir teletrabajando deberán mantenerse en la medida y no salir de casa.

Con todo ello, el autocuidado y la conciencia ciudadana, comenzarán a ser factores claves a partir de hoy, para evitar que Bogotá vuelva a un confinamiento riguroso y lo que es aún más importante, para evitar que las personas contagiadas de coronavirus, fallezcan por falta de un ventilador.

Los cuadrantes

El domingo en horas de la noche, la Administración Distrital impuso una cuarentena obligatoria y alerta naranja en cinco UPZ de la ciudad, de las cuales dos, la UPZ de Jerusalén en la localidad de Ciudad Bolívar y la UPZ de Bosa Occidental, fueron visitadas el día de ayer por la Alcaldesa, quien hizo pedagogía con la ciudadanía.

A este respecto es importante referir que, después de Kennedy, Bosa Occidental es la zona que tiene mayor riesgo de fallecimientos y contagios por Covid-19, razón por la cual ayer la Alcaldesa Mayor visitó a sus habitantes.

Suba Tibabuyes, Suba Rincón y Engativá Centro son los otros tres cuadrantes de la ciudad que, por los próximos 15 días, estarán en una cuarentena rigurosa, en la que solo se permitirán salidas para pasear a las mascotas (por no más de 20 minutos), citas médicas, compras de primera necesidad y vueltas bancarias.

Y, aunque la Alcaldía Mayor no se ha referido a un toque de queda propiamente dicho, sí ha dicho por diferentes medios institucionales que, “de 7:00 p.m., a 6:00 a.m., no habrá circulación de personas ni vehículos”. Adicionalmente, “se suspenden trabajos de construcción, manufactura y comercio. ¡Nadie! puede salir o entrar a trabajar, a menos que esté entre las excepciones”.

“En el caso de Kennedy fue un sacrificio de 14 días pero valió la pena, salvamos vidas y bajamos la velocidad del contagio, de manera que si es el mismo esfuerzo que vamos hacer en toda la UPZ occidental, y en las otras que se mencionaron en la noche”, reiteró la Mandataria el día de ayer.

Por lo mismo, estando en Bosa Occidental, la Administración Distrital recordó que en ese cuadrante ya se había decretado una zona de cuidado especial, pero ello no fue suficiente y no logró bajar la velocidad del contagio.

“Por eso vamos a hacer 14 días de cuarentena estricta a partir de mañana y solo abrirá lo estrictamente indispensable como comida, farmacias, supermercados y droguerías. Le estamos pidiendo a la mayoría de la gente a que por favor se queden casa, y quienes tengan que salir a trabajar, a que lo haga siempre con su tapabocas, pero son 14 días de cuidado”, precisó ayer la alcaldesa durante su primer recorrido en la localidad de Bosa.

Adicionalmente, la Alta funcionaria dijo ayer que en esas cinco zonas se focalizará la entrega de mercados, transferencias monetarias (ya se está haciendo el segundo giro con Bogotá solidaria en casa), así como más testeo, a su vez habrá equipos haciendo pruebas y control médico, precisó.

A este respecto, la Mandataria mandó un parte optimista refiriendo que, si Kennedy lo logró, con su tamaño y densidad, “claro que también lo vamos a lograr en estos nuevos sitios de cuidado. Bogotá va bien pero en este momento tenemos riesgo en estos cinco sitios en donde vamos a hacer un control especial”.

Recomendaciones a los comercios

1. Los negocios deberán tener de manera visible, al ingreso de sus instalaciones, el aforo máximo del lugar para garantizar el distanciamiento de dos metros entre todas las personas.

2. Se recomienda atender con cita previa para evitar aglomeración.

3. El comercio al por mayor y detal de bienes no esenciales con servicio de atención al público podrá abrir entre las 12:00 p.m., y las 11:59 p.m.

4. Un establecimiento que incumpla las medidas decretadas por el Distrito causará el cierre de todo un centro comercial.

5. La cédula impar no podrá acceder a bancos, realizar compras, hacer pagos de servicios y trámites notariales en los días impares y las cédulas pares no podrán hacerlo en días pares. El número cero hace parte de los días pares.

.