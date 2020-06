Así quedó el Plan de Desarrollo de 4 años para Bogotá

Dándole riguroso cumplimiento al cronograma que establecía que el Concejo de Bogotá tenía que surtir el trámite completo del Plan Distrital de Desarrollo con fecha límite al 30 de mayo, al amanecer de ayer se aprobó el PDD, con 43 votos a favor, un voto en contra de la concejala de Colombia Humana, Ana Teresa Bernal y una ausencia de la concejala de Cambio Radical, Carolina Arbeláez.

La cabeza de lista de Colombia Humana, Ana Teresa Bernal, le explicó a este Diario que, desde que su bancada se declaró en independencia, “decidimos que siempre votaríamos a favor de las ideas con las que nosotros estamos de acuerdo y que votaríamos negativamente las que no. Eso fue lo que hicimos con el Plan de Desarrollo. Nosotras consideramos que el Plan, estructural e integralmente no logra para la ciudad, lo que propone su título, que es “un nuevo contrato social”, precisó la Cabildante.

A este respecto, Bernal aclaró que este Plan sigue teniendo como eje articulador, en materia de movilidad, el Transmilenio y el Metro elevado; a su vez se quedó corto en política social, nos parece riesgoso que pretenda hacer una identificación de la capacidad de pago de los estratos 1,2 y 3 para rediseñar el plan de subsidios y contribuciones del Distrito.

Una oposición constructiva

La cabeza de lista de Cambio Radical, Yefer Vega, celebró que este es un Plan de Desarrollo que edificó sobre lo construido, manteniendo muchas de las obras heredadas de la Administración anterior de Enrique Peñalosa.

“Este PDD le dio continuidad a la construcción de la Primera Línea del Metro, a la troncal de la avenida 68, a la avenida ciudad de Cali e incorporó una apuesta muy importante de Movilidad multimodal”, le dijo a este Medio el cabildante, quien puso de manifiesto que la bancada opositora hizo un trabajo propositivo, crítico y absolutamente respetuoso con una posición constructiva.

“Nuestra decisión fue la de aportar a la discusión del Plan pero no de una manera como lo que pasó hace cuatro años, cuando el Polo hizo una oposición completamente destructiva que nada aportó al Plan del cuatrienio”, añadió Vega.

No obstante, el Cabildante precisó que este articulado tiene unas falencias grandes y dijo que en materia estructural será muy difícil hacer control político, porque hay metas que no tienen cómo medirse.

A este respecto, la concejala del Centro Democrático, Diana Diago, también le dijo a EL NUEVO SIGLO que muchas iniciativas de este articulado, “no tienen metas claras, algunas eran muy tímidas y creo que esa fue una de las grandes falencias del Plan.

Pero si ya entramos a temas concretos, yo creo que el tema del operador público es una de las cosas más graves que quedaron en este plan. Imagínate tú, un operador público sin estudios técnicos, financieros, contables, sin saber qué presupuesto tiene, etc. A mi modo de ver era mucho mejor que esto llegar al Concejo de Bogotá en un proyecto de acuerdo para que tuviera un estudio riguroso y sobre todo responsable”.

Reformas institucionales

Punto aparte, de acuerdo con el cabildante Vega se realizaron una cantidad de reformas institucionales, se crearon entidades, fondos, operadores públicos y se adicionaron funciones a entidades que no son de su competencia, y ello debería haberse tramitado directamente en el Concejo de Bogotá.

Al respecto, la concejala de la Alianza Verde, Lucía Bastidas también se refirió a esta especie de “reforma administrativa soterrada que traía el Plan de Desarrollo. Hay funciones nuevas para el IPES, para el IDU etc., y eso va en detrimento del Concejo de Bogotá que es quien debe aprobar crear y fusionar entidades”, le dijo a este Diario la cabildante, quien añadió que, “este Gobierno no ha presentado un solo proyecto de acuerdo ante el Concejo de Bogotá y no podemos echarle la culpa de todo al Covid-19”.

Punto aparte, otra de las preocupaciones de Vega es que, en materia de reactivación económica este Plan se quedó muy pobre, “y solo el 1% del presupuesto total lo tiene la Secretaría de Desarrollo Económico, secretaría que va a ser una de las más importantes del cuatrienio, considerando el golpe económico de la pandemia, y quedó con un presupuesto muy pobre”.

Vega también se refirió a proyectos estratégicos que se quedaron por fuera como la Avenida Longitud y una solución de transporte masivo en el transporte masivo por la Carrera Séptima.

En estos dos aspectos coincidió el concejal Diago, quien dijo que, el presupuesto para Desarrollo Económico fue uno de los grandes lunares del Plan, “así como el corredor verde de la Séptima Si bien, a mí no me gusta el Transmilenio por la Séptima y creo que no es adecuado, hay unos fallos judiciales que aún están en veremos, hay fondos invertidos en estudios y la obra otra vez quedó en veremos”, añadió.

Así mismo, para la concejala Bastidas, quien también resaltó el papel constructivo de la oposición, coincidió en que este Plan destinó muy pocos recursos para la Secretaría de Desarrollo Económico y para la Secretaría de Seguridad, “pero sí le subieron recursos a la Secretaría de Gobierno. Entonces creo que eso tendremos que irlo equilibrando”, le dijo a Medio Bastidas.

Servicios de Cuidado

Por su parte, el Polo Democrático, bancada que de manera unánime votó a favor el articulado y de acuerdo con Manuel Sarmiento, “el 90% de los artículos se votaron sí”, el concejal destacó del mismo el Sistema Distrital de Cuidado, pues el mismo implica la organización y articulación de servicios de atención a otros, con el propósito de reconocer este como un trabajo, para redistribuirlo entre hombres y mujeres.

“Esta es una política que no solamente ayuda a mejorar las condiciones de igualdad de género, sino que también es una política social de segunda generación muy distinta a la que se venía implementando en Bogotá en los últimos años”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal. No obstante, precisó que este PDD incluyó la troncal de Transmilenio por la 68, obra con la cual el Polo no coincide, y “tampoco estuvimos de acuerdo con las alianzas público-privadas. Eso lo votamos en contra porque son una forma de privatización de nuestra estructura pública”, finalizó diciendo el Concejal.

Al respecto del sistema de cuidado, la cabildante Bastidas resaltó que este Plan enfrenta la pandemia con Bogotá solidaria en casa, lo cual es un acierto, “y mantiene el grueso de las obras de Enrique Peñalosa como los hospitales de Bosa, Usme, San Juan de Dios, la segunda torre del hospital de Kennedy, el Metro etc. Todo eso se sostuvo y es muy importante”.

No obstante, la concejala precisó que no le gustó del Plan y así lo expresó en la Plenaria, el tema del operador público, al señalar que “me parece que eso es un desacierto. No estamos para más burocracia y tampoco coincido con el resultado de la Carrera Séptima. Creo que con este tema se le hizo conejo a los bogotanos porque esa obra está híper diseñada, hay una licitación en curso y podríamos estar cayendo en prevaricato y en detrimento patrimonial”.