Arranca segundo giro de “Bogotá Solidaria en Casa”

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo ayer un balance sobre las transferencias de “Bogotá solidaria en casa” que se han entregado al Distrito Capital. Aclarando que se realizará un total de tres transferencias durante el año, las primeras cifras entregadas correspondieron a un primer giro.

A este respecto, la Alcaldesa precisó que entre el 26 de marzo y el 22 de mayo se beneficiaron (de transferencias monetarias) 474.810 hogares tanto del Alcaldía como del Gobierno nacional, para lo cual fueron girados un total de $77.237 millones.

“El anuncio conjunto que quisiéramos hacer hoy es que ya vamos por el segundo giro y en este segundo giro vamos a repetir el esquema y, tanto el Gobierno nacional como el Distrito subirán sus aportes. La Alcaldía Mayor en la primera transferencia cubrió todo con recursos de la Alcaldía, y en esta segunda transferencia vamos a invertir los aportes que dieron los bogotanos en la Donatón en Bogotá. Este segundo giro ya empezamos a efectuarlo, desde el 21 de mayo que lo comenzamos a hacer. Ya vamos en 211.000 hogares y esta misma semana terminaremos el conjunto de hogares completo”.

La distribución por localidades

Con las cifras desagregadas, la Alcaldesa refirió que estas entregas se han hecho de manera muy rigurosa, siguiendo los criterios de Planeación Nacional, los índices de pobreza y de focalización para que esto le llegue a quienes lo necesitan.

“Aquí estamos cubriendo a todos los hogares en pobreza extrema de Bogotá y en muchos de los que están en vulnerabilidad, es decir que están por encima de la línea de pobreza pero muy pegaditos. Son familias de estrato 2, estrato 3 que si no les apoyamos ahorita, podrían caer en pobreza extrema y eso no es lo que queremos”, precisó la alcaldesa López.

Dicho esto, y aclarando que se están cubriendo todos los hogares en pobreza extrema de Bogotá y muchos otros que están en vulnerabilidad, lo que significa que están por encima de la línea de pobreza pero muy cercanos a la misma, la Alcaldía dijo que los giros, por lo mismo, también han abarcado a familias de estrato 2 y 3.

Adicionalmente, la Administración Distrital refirió que absolutamente en todas las localidades se han hecho giros. Por ejemplo en Kennedy se hicieron giros que beneficiaron a 54.303 familias y recibirán un segundo giro esta semana. Este giro, le aclaró la Alcaldesa a EL NUEVO SIGLO, espera llegar a otros 54.000 hogares y hacer entrega de 25.000 mercados antes concluir esta semana.

“En la localidad de Kennedy, esta semana le estamos girando a 54.000 familias a las que vamos a llegarles por giro. Además de eso, tenemos prevista la entrega de 25.000 mercados. Ayudas monetarias es una manera de llegar, pero no es la única, pues no podemos correr el riesgo que una familia que no está en el Sisben no tenga transferencia y se quede sin alimentos”, precisó López.

Así mismo, la Mandataria aclaró que la Administración Distrital ya tiene focalizados los barrios Magdalena, Palmitas, Galán, Acacias Jazmin, Tierra Buena, Amparo, La Paz, La Concordia, entre otros.

Adicionalmente, en la localidad de Bosa se han entregado 70.000 ayudas, otras 38,000 en San Cristóbal, 48.000 más en Suba, 35.000 en Rafael Uribe Uribe y 77.000 a hogares de Ciudad Bolívar, todas ellas zonas de la ciudad que, reiteró López, recibirán un segundo giro esta semana, incluyendo los beneficios del nuevo programa que arrancó en mayo, Arriendo solidario, para familias que no solo necesitan apoyo económico, sino que han estado en riesgo que las saquen de su vivienda.

“Para poderlos reubicar, a personas por ejemplo de Altos de la Estancia o de Entrenubes, les damos además del giro de Bogotá solidaria en casa, el giro de Arriendo solidario por tres meses para pagar su arriendo. Son $250.000”, precisó la Alcaldesa, quien dijo que ya se han beneficiado 2.400 familias.