99,6% de empresarios foráneos seguirá invirtiendo en Colombia

A pesar de la crisis derivada de la pandemia, las empresas internacionales mantienen su confianza en Colombia. Tanto es así que el 99,6% de los empresarios sigue considerando a Colombia como un destino para su inversión.

Así lo revela una reciente encuesta realizada por ProColombia y las Agencias de Promoción de Inversión Regionales a 229 empresas extranjeras que cuentan con operaciones en el país, las cuales, de manera casi unánime, siguen considerando a Colombia como un destino de inversión estratégico.

La ‘Encuesta Nacional de Percepción a Inversionistas’, en la que participaron las agencias de promoción Invest in Bogota, ACI Medellín, Invest in Armenia, Invest in Pereira, Invest en Santander, Invest in Cartagena, Invest in Cesar, Invest in Santa Marta, Invest Pacific y ProBarranquilla, con el liderazgo de ProColombia, fue realizada con el objetivo de conocer la percepción de los empresarios frente a la coyuntura, al igual que las estrategias que han adoptado para dar continuidad a sus operaciones en el país.

Optimismo

Esta reveló además que el 66% de los empresarios encuestados es optimista frente a las operaciones de sus empresas en el país, mientras que el 30% lo están respecto al desempeño de la economía en general. Frente a la afectación que el covid-19 ha tenido sobre las operaciones de estas multinacionales, el 89% de las empresas encuestadas manifestó que sigue operando, un 80 % lo hace con al menos el 50% de su capacidad instalada.

Otra conclusión de la encuesta es que gran parte de los empresarios consultados (79 %) considera que las medidas implementadas por el Gobierno Nacional aportan a la mitigación del impacto y a la reactivación de la economía.

Según el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, “estos resultados demuestran que Colombia sigue manteniendo su atractivo para los inversionistas. La inversión extranjera de eficiencia es uno de los instrumentos esenciales en la coyuntura actual, no solo porque apalanca exportaciones, sino porque crea oportunidades laborales y ayuda a impulsar la economía. Por eso trabajamos en tres ejes para promover la llegada de más inversionistas: herramientas de facilitación de inversión y clima de negocios; relocalización de empresas que buscan una nueva organización de sus cadenas de suministro y eficiencias al salir de otras latitudes”.