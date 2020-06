97% de los POT no tiene estudios de amenazas y riesgo urbano

La Geóloga y doctora en Paleontología de la Universidad de Alcalá, Clemencia Gómez González, está liderando el proyecto encaminado al desarrollo del país desde las regiones denominado, un geólogo por municipio.

Como el “opinómetro” popular no puede ser la manera de administrar los recursos minero-energéticos, la iniciativa académica de, Un geólogo por municipio, apunta a generar conocimientos científicos para que la ciudadanía tenga criterios técnico científicos de su entorno natural.

EL NUEVO SIGLO: ¿Por qué se necesita un geólogo en cada uno de los municipios de Colombia?

CLEMENCIA GÓMEZ: Desde el punto de vista geológico, Colombia es un paraíso, pero a su vez tiene unas condiciones particulares en términos de amenazas como sismos, actividad volcánica, inundaciones y deslizamientos. Adicionalmente, esa misma diversidad y complejidad geológica se ve representada en riqueza de recursos minero-energéticos que son los insumos de todo lo que nos rodea en la vida diaria, ya que no hay nada que tengamos en nuestro entorno que no haya requerido de un geólogo explorando los recursos.

No obstante, la presencia de geólogos ha sido insuficiente y es momento de evitar y prepararse, partiendo desde el conocimiento de los territorios, de las catástrofes anunciadas que generan pérdidas de vidas y compromisos en los presupuestos y así avanzar de manera sostenible y sustentable en el aprovechamiento de los recursos. No queremos más Armero, Mocoa, Gramalote, y tantos casos más.

ENS: ¿La presencia de un geólogo facilitaría la comunicación con las comunidades en esas áreas?

CG: Sin duda alguna. Uno de los principios básicos para comunicarnos de manera correcta es saber de lo que hablamos y el “opinómetro” popular no puede ser la manera de administrar los recursos minero-energéticos.

Este es un país en donde las personas deberían poder opinar y decidir de los temas relacionados con las geociencias.

Uno de los ejes fundamentales de la propuesta “Un geólogo por municipio” es disminuir la falta de conocimiento de los temas relacionados con la geología y su importancia para la sociedad. La falta de cultura geológica impide una correcta y óptima gestión del territorio; como consecuencia se presentan conflictos en el uso del suelo y subsuelo, la falta de mitigación oportuna de potenciales riesgos en las comunidades, y desconocimiento de potenciales recursos hídricos.

Explicaciones

ENS: ¿Cómo explicar esta iniciativa en aquellos municipios que no son de tradición minera?

CG: No existe un solo municipio en Colombia en el que no se necesite un geólogo, puesto que este proyecto pretende fortalecer el desarrollo social y la construcción de relaciones responsables con el medio ambiente a partir de tres ejes fundamentales: geoamenazas, recursos no renovables y agua subterránea. De acuerdo con cifras del Banco Mundial el 86% de la población colombiana y el 44% del territorio se ubica en zonas de amenaza sísmica media y alta, el 28% de las viviendas corren peligro de inundación y cerca de 700 municipios están ubicados en zonas amenazadas por deslizamientos. Y por otro lado, los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de primera generación, no incluyeron criterios para gestionar el riesgo de desastres. El 97% de los POT no tiene estudios de amenaza y riesgo urbano, cifras que son realmente preocupantes para un país como el nuestro.

ENS: En los municipios que se desarrollan proyectos minero-petroleros, ¿qué problemas resolvería la presencia de un geólogo?

CG: Si bien, hay un profundo desconocimiento frente a las actividades de extracción, la duda más recurrente es, ¿cómo garantizar el desarrollo de las actividades minero-energéticas en el marco del desarrollo sostenible y sustentable?

La asesoría en torno a los recursos no renovables y al agua sería fundamental a la hora de pensar estrategias y alternativas para gestionar y resolver conflictos socioambientales, porque se realizaría un acompañamiento a los entes territoriales, instituciones locales y regionales y organizaciones sociales, para tomar decisiones a partir de criterios técnicos y científicos aunados a los principios de coordinación y concurrencia que tanto se requieren.

ENS: ¿Por qué ha sido tan difícil establecer estos lazos comunicativos con las comunidades?

CG: La relación de confianza no puede establecerse con visitas puntuales. Los colombianos merecen conocer qué pasa con la tierra y tomar decisiones desde el conocimiento y la información oportuna y veraz.

La figura del geólogo en el municipio no va a vender proyectos de ningún tipo. Este profesional lo que va es a contribuir en cerrar brechas de conocimiento en temas relacionados con nuestro objeto de estudio, para que la gente tome sus propias decisiones pero informándose adecuadamente. En nuestros municipios, el médico, el agrónomo y el veterinario son reconocidos por sus habitantes, así que, necesitamos que estos mismos habitantes reconozcan al geólogo.

ENS: ¿Ustedes están haciendo lobby en el Congreso para que se haga un proyecto de ley alrededor de esta iniciativa?

CG: Sí. Tenemos un borrador de proyecto de ley, todos los senadores y representantes a la Cámara cuentan con la documentación que hemos hecho e incluso, todos los alcaldes municipales. Los representantes a la Cámara, Karina Rojano y Fabián Díaz han estado muy atentos a la iniciativa, aunque en la legislatura anterior nos reunimos con varios parlamentarios, sin conseguir ningún resultado en concreto.

Hemos hecho lo que sabemos hacer: desde la academia generamos el material que soporta nuestra iniciativa y desde las asociaciones Acggp y SCG estamos promoviendo un curso para los geólogos en política pública, de la mano de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), para incentivar a las nuevas generaciones de geocientíficos en el tema político.

ENS: ¿Y qué ambiente le ven en el Congreso?

CG: Las comunicaciones entran al Congreso como derechos de petición y algunos legisladores han contestado que recibieron la documentación y la revisarán. Desde las asociaciones profesionales hemos venido acercando a diferentes representantes y senadores para compartir con ellos la propuesta. La comunidad geológica clama a gritos que los temas relativos a nuestro objeto de estudio dejen de ser política de Gobierno y se conviertan en política de Estado.