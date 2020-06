$24 de cada $100 en compras se realiza en tiendas de barrio

De cada $100 que los colombianos emplean en sus compras, $24 los están haciendo en las tiendas de barrio o minimercados. Así lo señala la división de consumo de la consultora Kantar.

Juan Caro, director comercial y de Nuevos negocios de Kantar, dice que “vemos que el minimercado asumió un rol relevante que probablemente se extenderá por los meses que restan del año. $24 de cada $100 en compras se realizan en minimercados después de la llegada del Covid-19 al país. Es pertinente destacar también que las compras por Internet y los domicilios telefónicos han tenido un repunte muy importante, que resulta lógico por la coyuntura en la que nos encontramos”.

De acuerdo con el estudio, muchas industrias han empezado a entender cuál ha sido la dinámica resultado de la cuarentena, la cual es importante entender con el fin de tomar decisiones acertadas.

En marzo, cuando empezó la cuarentena en Colombia, hubo un repunte del gasto de los hogares que no se mantuvo en abril. El panorama mostró que el gasto alcanzó los $4,30 billones. Ya en abril fue de $3,97 billones, sin embargo, el monto de abril de 2020 es más alto que el mismo mes de 2019.

Abastecimiento

Señala el director comercial que “desde la Semana Santa comienzan a verse los efectos del abastecimiento y una restricción de gasto en los hogares. Importante resaltar que el consumo en Colombia no ha repuntado y vemos índices de gasto más bajos que inclusive antes de la cuarentena”.

El informe detalla que dos de cada cuatro compras se realizan en los formatos de descuento o minimercados después de la aparición del Covid-19 en el país. Los colombianos han generado unas misiones específicas de compra identificadas por Kantar, las cuales se han dividido en cuatro: consumo inmediato (compra de una categoría para consumo rápido); consumo proximidad (compra de 2 a 3 categorías); consumo reposición (4 a 9 categorías); consumo despensa (10 o más categorías).

Las compras con carritos compuestos por más de 7 categorías -en promedio- son las que tienen la menor caída en este período de coronavirus. Es así como las misiones de despensa y reposición son las más importantes en abril, lo que se refleja en el 70% de los canales de distribución.

Sostiene el Director Comercial de Kantar que “hay grandes oportunidades para seguir facilitando y contribuyendo en esta época a los hogares colombianos.

Las compras

Desde los canales de compra se debe aplicar una ecuación de disrupción compuesta por: facilitar la experiencia de compra, una estrategia de precio y promoción adecuada e innovación. Hay unos temas relevantes en cuanto a optimizar la experiencia de compra, hay que tener un surtido óptimo, proceso adecuado de decisión de la compra en góndola, implementar el carrito de compra, establecer la misión de compra del consumidor y manejar una proximidad en estrategias online y offline de comercio electrónico”.

Sostiene el directivo Caro, que “ganar penetración no necesariamente tiene que ser atrayendo compradores nuevos al canal, también es aprovechar los que ya pasan por el mismo, no están sacando provecho y entender la misión de compra del canal, en donde no solo el hogar hace misión de compra de abastecimiento/Despensa en las grandes superficies o hiperbodegas”.

