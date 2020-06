13 años esperando justicia por asesinato contra 11 diputados del Valle

Familiares de víctimas siguen reclamando verdad a los responsables de uno de los episodios más execrables del conflicto armado en Colombia, en un momento en que la entonces guerrilla quiso utilizar el plagio de civiles para forzar al Gobierno de ese entonces, a un canje por rebeldes en las cárceles

____________

El pasado jueves se conmemoró el 13 aniversario del asesinato de 11 diputados en cautiverio del Valle a manos de las Farc, después de más de 5 años de que un comando armado ingresó a la sede de la Asamblea, en pleno centro de Cali, para plagiarlos. Los familiares de las víctimas y el país siguen esperando que se haga justicia por este crimen que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dentro del caso 001 por los secuestros que cometió la ya extinta guerrilla.

El caso 001 fue el primero que abrió la JEP en el marco de su labor como tribunal de justicia transicional para sancionar los delitos graves cometidos en el conflicto armado, como lo establece el acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc.

Mientras tanto siguen sin respuesta varias preguntas que se hace el país por este lamentable hecho, como por qué la vigilancia de la sede de la Asamblea era tan liviana ese fatídico 11 de abril de 2002 cuando llegó la guerrilla, a pesar que los diputados habían manifestado temores y pidieron reforzar la seguridad del edificio.

Luego del rompimiento de la negociación de paz del Caguán en 2002, las Farc anunciaron su intención de secuestrar políticos para presionar al Gobierno a un canje por guerrilleros presos, y por ello los diputados del Valle, así como de otras regiones del país al igual que concejales, temían que la guerrilla quisiera atentar contra ellos.

También entre otras está por aclarar qué tan cierta es la versión que dio está guerrilla explicando cómo se produjo la muerte de los diputados.

En un comunicado del 28 de junio de 2007, indicó que “el Comando Conjunto de Occidente de las Farc informa que el día 18 del presente mes, 11 diputados de la Asamblea del Valle que retuvimos en abril de 2002, murieron en medio del fuego cruzado cuando un grupo militar sin identificar hasta el momento, atacó el campamento donde se encontraban. Sobrevive el diputado Sigifredo López, quien no estaba en ese instante junto a los demás retenidos”.

Mientras tanto, el entonces presidente Álvaro Uribe dijo que “las Farc llamaron a familiares, de manera desafiante y arrogante, a decir que fueron las que hicieron el asesinato”.

Se espera que los excomandantes y otros excombatientes de las Farc que han y siguen rindiendo versión en la JEP en el caso 001 sobre secuestro entreguen verdad, y expliquen por qué les quitaron la vida a los diputados del Valle.

Preservando memoria

El pasado jueves en Cali con nuevos compromisos para preservar la memoria de los 11 diputados se conmemoraron 13 años del asesinato en cautiverio de Edison Pérez Núñez, Héctor Fabio Arismendi Ospina, Rufino Varela Cobo, Nacianceno Orozco Grisales, Alberto Quintero Herrera, Jairo Javier Hoyos Salcedo, Ramiro Echeverry Sánchez, Juan Carlos Narváez Reyes, Carlos Alberto Charry Quiroga, Carlos Alberto Barragán López y Francisco Javier Giraldo Cadavid.

La Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali, la Asamblea Departamental y el Concejo de Cali, unirán esfuerzos y de la mano con las familias de los diputados víctimas de la Farc, trabajarán en la adecuación de un Centro Documental en el Lugar de Memoria ubicado en el Edificio de San Luis, sede de la Duma, en mejorar los espacios que llevan sus nombres y en iniciativas dirigidas a la convivencia y la tolerancia. También se creó la Comisión Accidental de Paz y Post Conflicto.

El diputado Farid Larrahondo Mejía abrió la jornada con una invocación en la cual recordó que los 11 diputados “fueron esa semilla que el Valle del Cauca le tocó aportar por la paz de Colombia”, seguido por monseñor José Alejandro Castaño Arbeláez, Obispo de Cartago, quien dijo que “Colombia está en mora de rendirles un homenaje nacional y de declarar este crimen como de lesa humanidad”.

En tanto que la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, expresó que “ellos dieron la vida trabajando por el departamento, siempre estarán en nuestro corazón y los estaremos recordando”.

En representación de los familiares Laura Ximena Charry Sánchez, vocera de los hijos, hizo un llamado a mejorar el ornato de la Calle de los Once Diputados y la Plazoleta de acceso al MIO de la Unidad Deportiva, así como en la recuperación del Parque de los Diputados en la vía al Mar a cargo de la CVC.

Mientras que el diputado Daniel Fernando Hoyos acentuó que “este episodio llevó a la unión y a demostrar que hoy somos más que once. Ellos se amaron como hermanos en medio del secuestro y nos dejaron como enseñanza el amor, la fraternidad, la humildad, el perdón, la paz y la esperanza”.

Por su parte, el exdiputado Sigifredo López dijo a EL NUEVO SIGLO que “es sumamente doloroso cada año estar en las mismas, viendo cómo los asesinos de mis compañeros no han pagado un solo día de cárcel por semejante crimen de lesa humanidad. Sin embargo, lo entendemos como una contribución todo ese dolor, los años de secuestro, el asesinato de ellos, a la paz de Colombia. Que quede para la historia que los diputados del Valle y sus familiares pusimos una cuota muy alta para la paz de Colombia, y la paz todavía sigue esquiva”.

López dijo que ante la JEP “las Farc no han dicho la verdad en muchos casos. En el caso del secuestro dijeron que nos tenían como en hotel cinco estrellas y que velaban por nuestra vida e integridad, y la prueba fue que asesinaron a mis compañeros. Han mentido y esas mentiras tienen unas consecuencias según el articulado del acuerdo de paz, que es la exclusión. Y hasta ahora no hemos visto la exclusión. Esa gente no ha reparado a nadie, lo único que le estamos pidiendo es la verdad”.

Otras masacres de Farc contra cargos de elección popular

. Año 2005: fueron asesinados 4 concejales y secretario de la corporación en Puerto Rico, Caquetá.

. Año 2006: Columna Móvil Teófilo Forero asesinó 9 concejales de Rivera, Huila.