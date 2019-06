Ya llegó a 500 mil registros la nueva base de datos del Sisbén

Casi 500 mil personas han sido registradas en la que será la nueva base de datos del Sisbén definitiva, indicó a través de un comunicado de prensa la Secretaría de Planeación.

Sin embargo algunos hogares han dejado pasar la oportunidad. “Responder la encuesta es el primer paso para que diversos programas sociales puedan identificar sus potenciales beneficiarios”, indicó el secretario distrital de Planeación, Andrés Ortiz Gómez.

Asimismo indicó que que la base de datos actual del Sisbén perderá vigencia al finalizar la consolidación de la nueva base de datos bajo la metodología IV.

“La Secretaría Distrital de Planeación hace un llamado a la ciudadanía para que esté atenta a la visita de los encuestadores Sisbén y respondan la encuesta que actualmente se está aplicando en la ciudad, que permitirá consolidar la nueva base de datos del Sisbén”, se lee en el comunicado de prensa.

Más adelante Ortiz Gómez apuntó que “quienes no respondan la encuesta, no tendrán puntaje Sisbén. En esa medida, no podrían cumplir con los requisitos que pueden solicitarle las entidades del sector social que administran programas sociales o subsidios”.

“Todos los ciudadanos colombianos y extranjeros que cuenten con documentos válidos vigentes podrán ser encuestados, sin embargo solo quienes atiendan la nueva encuesta quedarán en la nueva base de datos del Sisbén”, expresó el Secretario, tras indicar que el Estado necesita información de los hogares para conocer cuáles son sus condiciones de vida, saber qué pueden requerir y así poder diseñar mejor los programas sociales.

La Secretaría Distrital de Planeación está visitando todos los hogares en sectores de la ciudad con predominio de viviendas de estratos uno, dos y tres, y continuará con áreas rurales. En cada vivienda se está dejando un volante en el que se indica una fecha aproximada de visita del encuestador. Si ese día no está una persona que pueda responder la encuesta, se debe estar pendiente de una segunda y última visita.

Actualmente el operativo Sisbén se está llevando a cabo en las localidades de Ciudad Bolívar, Engativá y Bosa. Se continuará con Suba, Kennedy y Rafael Uribe Uribe.

¿Qué hacer cuando llegue la encuesta?