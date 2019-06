Un brindis de Domecq con su propio brandy

A lo largo de 65 años y con la presencia de cuatro generaciones, la Casa Pedro Domecq Colombia ha logrado lo impensable en el país.

Con empeño se ha fomentado la plantación de viñedos especialmente de la uva Isabella, variedad original principalmente del Valle del Cauca. El brandy es producido partiendo de vinos elaborados con esta variedad, cuyo cultivo está localizado en la región que comprende a Guacarí, Santa Elena, Cerrito y Ginebra, al pie de la cordillera central, bañada por las aguas del Rio Cauca, en el Valle del Cauca. El Brandy Domecq ha logrado mantenerse en el corazón de los colombianos, que ya lo sienten como parte de la historia y cultura del país, ya que se consume hace más de 60 años. En Colombia se consume alrededor de 290.000 cajas de Brandy Domecq distribuidas por todo el país.

Brandy ‘criollo’

La historia de la famosa ‘canequita’ de brandy Domecq (que hacía referencia al frasco con capacidad de 250 mililitros) tiene su inicio en los años 70, cuando se adoptó un envase de baja capacidad, que además fuera fácil de llevar en el bolsillo, adornada con una copa que facilitara su consumo.

El brandy Domecq es muy versátil en su forma de consumo y dependiendo de la zona del país podrá encontrar distintas opciones para disfrutarlo. Un brandy puro, en las rocas o mezclado con gaseosa son algunas de las opciones que se repiten a nivel nacional, pero también encontramos preparaciones exclusivas en distintas regiones, como brandy con leche condensada, brandy con café o jugo de borojó con Domecq, una mezcla muy común en el pacífico colombiano.

Importación

A lo largo de la historia Casa Pedro Domecq siempre ha buscado complementar su portafolio con marcas de renombre internacional. Desde hace muchos años se cuenta con la representación exclusiva de Viña Undurraga, de Chile; Bodegas Salentein, de Argentina; Bodegas Lan, Santiago Ruiz, Cava Juve y Camps y Viña Pedrosa, de España; y Grahams de Portugal.

Recientemente se han vinculado tres bodegas francesas, cada una de una región distinta: Georges Duboeuf de Beaujolais, en la Borgoña: Mouton Cadet del grupo Rothschild de Burdeos; y el Champagne Taittinger de Reims. La más reciente incorporación fue el portafolio de vinos italianos de la bodega Frescobaldi, una empresa familiar con más de 700 años de trayectoria.

Whisky clásico

Hace dos años se relanzó en el mercado local la marca de whisky The Highland Supreme tras 10 años de ausencia. Este destilado, catalogado como clásico y elegante fue una de las marcas líder de la categoría de whisky escoces en Colombia durante los años 80. Con su regreso al mercado local busca recuperar el protagonismo ofreciendo un whisky de calidad producido con una exclusiva selección de maltas y proceso de envejecimiento, característico de Whyte & Mackay, su casa matriz.

Historia

¿Y cómo llegó la compañía a sus 65 años de presencia en Colombia? En la mañana del 9 de abril de 1948, don Isaac Picciotto junto con su hijo Rafael recibieron 150 cajas de Whisky Caballo Blanco, siendo esta su primera experiencia en el mundo de las bebidas alcohólicas.

Aprovechando el cierre de importaciones de aquel entonces y teniendo un “cupo” como importador tradicional se iniciaron en el negocio trayendo Whisky Caballo Blanco, en aquel entonces importado por Casa Belga, de la familia Werswaivel, y Brandy Hennessy, representado por David y Ernesto Puyana. A estos representantes se les reconocía un 10% de comisión.

En 1952, abriéndose las importaciones, visitó Colombia un vendedor de la Casa Domecq en España, llamado Antonio Ariza, posteriormente presidente de Domecq México. Este señor le vendió a don Rafael Picciotto 300 cestas de Brandy Fundador. ¡Oh Sorpresa! Las cestas no eran docenas sino cajas de 48 botellas. El primer cliente fue Miscelánea Carulla en diciembre 8 de 1952 cuando se hicieron a ocho docenas. Pasaron dos años y visitó Colombia don Pedro Domecq y González, vizconde de Almogadén. Al ver la situación de inventarios y del mercado manifestó su preocupación y le dijo a don Rafael: “Como vamos, no vamos a ninguna parte. Te propongo que hagamos una sociedad”. Don Rafael le respondió a don Pedro que no contaba con el capital necesario para hacer una sociedad y que sus pocos ahorros estaban invertidos en el negocio de su padre. Don Pedro en ese momento exclamó: “Rafael, no te preocupes, yo te presto el capital”; a lo que replicó: “¿Y cómo te lo pago?”. “Pues de las utilidades”. “¿Y si no hay Utilidades?”. “¡Ese es mi problema, no el tuyo!”.

En abril 26 de 1954 se conformó la sociedad Distribuidora de Productos Domecq Ltda., años más tarde conocida como Pedro Domecq Colombia S.A., hoy PDC Vinos y Licores S.A.S., siempre bajo la marca comercial Casa Pedro Domecq Colombia.