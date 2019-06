Tras semana de vía crucis, el dólar volvió a subir

LUEGO DE seis días a la baja, el dólar empezó a recuperar terreno ayer en el mercado colombiano, lo que generó un respiro en los exportadores que vieron como la divisa perdió más de $120 en menos de una semana.

La jornada comenzó ayer con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.249,56 y a poco de iniciada la sesión se empezó a evidenciar que el dólar comenzaría a recortarle terreno al peso colombiano, cambiando así la tendencia devaluacionista que comenzó el martes de la semana pasada.

Al final de la rueda bursátil y de capitales el dólar terminó cerrando con una TRM de $3.264,47, es decir que recuperó más de 15 pesos frente al comienzo de la jornada. Incluso se alcanzó a negociar por encima de los $3.276.

Terminan así varios días de suplicio para los exportadores que ya estaban preocupados por la caída en el valor de la divisa, sobre todo porque no se veía un cambio de tendencia en el corto plazo, ya que el principal motivo de la devaluación fue la decisión del Banco de la República de no seguir comprando dólares ya que no necesitaba más aprovisionamiento para fortalecer las reservas internacionales.

De otro lado, el principal motivo de expectativa en el mercado de capitales internacionales es la anunciada decisión de la Reserva Federal estadounidense de bajar las tasas de interés en el corto plazo.

Las buenas noticias de la economía norteamericana en materia de control a desempleo, crecimiento, reservas de hidrocarburos ayudarían a esa determinación. También las declaraciones ayer de Pekín y Washington en torno a confiar en una salida negociada a la guerra comercial que desarrollan desde comienzos de este año. Está pendiente el dato de inflación, que se considera clave para la baja de las tasas de interés por parte de la FED.

Petróleo a la baja

Por otra parte, el petróleo cayó ayer derribado por el sorpresivo aumento de los inventarios de Estados Unidos y el persistente temor a un debilitamiento de la demanda.

En Londres el barril de Brent para entrega en agosto atravesó el piso los 60 dólares al ceder 2,13 dólares (3,7%) y terminar a 59,97; su menor valor desde fines de enero.

En el mercado Nueva York el barril de WTI en los contratos a julio perdió 2,13 dólares (4,0%) a 51,14; su precio más bajo en cinco meses.

Los precios cayeron luego que Estados Unidos sorprendió al mercado al anunciar un incremento de 2,2 millones en sus reservas comerciales cuando los analistas esperaban un leve repliegue.

Las reservas de crudo aumentaron la semana pasada en Estados Unidos, contrariamente a las expectativas de los analistas, según las cifras publicadas ayer por la agencia estadounidense de información energética, la EIA.

Durante la semana terminada el 7 de junio, las reservas comerciales de crudo aumentaron en 2,2 millones de barriles para ubicarse en 485,5 millones, mientras analistas de Bloomberg anticipaban una baja de 1 millón de barriles.

La producción promedió los 12,3 millones de barriles por día, cerca de su récord de 12,4 millones de la semana previa.

“Los stocks estadounidenses suben desde mediados de marzo”, dijo Bjarne Schieldrop analista de la firma SEB. A partir de mayo deberían haber tendido a bajar por cuanto es el mes que inicia la temporada de vacaciones que implican grandes desplazamientos.

En ese contexto “los inversores se preocupan mucho por las perspectivas de la demanda cuando las tensiones comerciales internacionales empiezan a tener impacto real en las economías asiáticas y en consecuencia en su demanda de energía”, dijo John Kilduff de la firma Again Capital.

De otro lado, ayer el euro bajaba levemente ante el dólar pero a lo largo de la jornada la divisa estadounidense recuperó fuerzas tras caer por el temor al enlentecimiento del crecimiento de Estados Unidos y la eventual rebaja de sus tasas de interés.