Ni trizas ni risas: Duque sobre implementación de los Acuerdos

El presidente Iván Duque aseguró este martes que si se hubieran aceptado las seis objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que él presentó al Congreso y que terminaron en la Corte Constitucional, “no hubiéramos tenido que vivir ese tortuoso camino que vimos por ‘Santrich’ en las últimas dos semanas”.

En una entrevista con Rcn Radio, el Mandatario dijo que frente a los comentarios en el sentido de si se sentía derrotado por este tema de las objeciones, el Jefe de Estado enfatizó que “uno nunca se debe sentir derrotado cuando defiende los principios, derrotado se siente el que claudica en los principios”.

Explicó que cuando recibió el proyecto de la Ley Estatutaria de la JEP, la revisó “con mucho rigor” y que de los 160 artículos solamente objetó seis.

Recordó que las observaciones se enfocaban a la obligatoriedad de la reparación por parte de los victimarios.

También, que la Fiscalía mantuviera la facultad de investigar antes que la JEP asumiera la competencia, y que el Comisionado de Paz pudiera verificar los beneficiarios de la justicia transicional, para evitar que se colaran, inclusive, narcotraficantes.

"Ni trizas, ni risas"

Duque afirmó que “el país tiene que ser capaz de corregir las cosas que están saliendo mal en la implementación” del Acuerdo final de paz, específicamente a que el narcotráfico y el secuestro no sean conexos al delito político de rebelión y que tampoco las conductas criminales contra los menores de edad sean relacionadas con el conflicto.

El Jefe de Estado respondió a la pregunta de si todavía existía la posibilidad de hacer reformas a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, luego de ser negadas las objeciones presidenciales.

“Espero que tengamos, nosotros, la claridad, como sociedad, para hacer esas reformas”, aseveró el Mandatario en la entrevista, en la que también explicó a qué se refiere la expresión “ni trizas ni risas”, que utiliza desde los tiempos de su campaña a la Presidencia de la República.

“Qué quiere decir ni trizas ni risas: trizas, porque aquí no estamos para destruir un proceso de reincorporación que es la esencia de la construcción de la paz; ni risas, que quiere decir que no permitamos que se burlen de la justicia y del pueblo colombiano los victimarios, esencialmente, que no vuelvan a cometer esos delitos”, explicó.