Toman fuerza coaliciones por Alcaldía de Bogotá

La intención de voto que manifiestan los ciudadanos capitalinos empieza a marcar el derrotero de la campaña electoral

Faltando cuatro meses para que los bogotanos acudan a las urnas y elijan su Alcalde, ya se empiezan a configurar con claridad los bloques que se disputarán el favor popular.

En realidad, la existencia de esos bloques no es ninguna novedad, pero que se perfilen con la claridad con la que se muestra en las encuestas sí es una confirmación de las tendencias que hace rato venían asomándose.

Por un lado, tras la gestión del alcalde Enrique Peñalosa, hay un sector de ciudadanos que quisiera dejar en el pasado la experiencia de las sucesivas administraciones de izquierda.

Por otro, precisamente los sectores que se vieron desalojados hace cuatro años del Palacio Liévano anhelan regresar a tomar las riendas de la capital.

Intención de voto

Según un estudio elaborado por el Centro Nacional de Consultoría y revelado la semana pasada por el Noticiero CM&, los exsenadores Claudia López y Carlos Fernando Galán lideran la intención de voto en Bogotá con 32% y 19%, respectivamente.

No cabe duda que estos resultados ponen a López y Galán como favoritos para orientar los destinos del distrito durante los próximos cuatro años.

Pero, por sobre todo, el llamado de los encuestados es a que lideren sus respectivas coaliciones.

En ese aspecto, López lleva la delantera, pues su partido Alianza Verde ya acordó con el Polo Democrático, la Unión Patriótica (UP), el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y el grupo significativo de ciudadanos Activistas realizar una serie de foros para concretar un programa de gobierno y en el entretanto pactar un mecanismo para escoger su candidato a la Alcaldía de Bogotá.

Si al 32% registrado por López, candidata verde, se suma la intención de voto por los concejales Hollman Morris (del MAIS, 3%) y Celio Nieves (del Polo, 1%), el exsecretario Jorge Rojas (de la UP, 1%) y ex viceministro Ernesto Gómez (de Activistas, 1%), llegaría a un 38%.

No sobra aclarar que el movimiento Colombia Humana, que lidera el senador Gustavo Petro, está involucrado en esta coalición, toda vez que Rojas y Morris pertenecen a sus filas. Además, se rumora que existe la posibilidad de que la exrepresentante Ángela Robledo se lance también al ruedo.

En la otra orilla todavía no hay una determinación para sumar fuerzas, pero todos mencionan de una u otra forma la necesidad de juntar esfuerzos.

Haciendo el mismo ejercicio, si al 19% de Galán, aspirante del grupo significativo de ciudadanos Bogotá para la Gente, se sumara la intención de voto por el exsecretario Miguel Uribe Turbay (grupo significativo de ciudadanos Avancemos y Partido Liberal, 5%) y la concejala Ángela Garzón (Centro Democrático, 3%), se llegaría al 27%.

En esta coalición faltaría el pronunciamiento de los partidos Cambio Radical, Conservador y Social de Unidad Nacional (La U), así existe aun muchos ciudadanos más por contar.

Al margen queda el exalcalde capitalino Luis Eduardo Garzón y la exdirectora del SENA, María Andrea Nieto, quienes también recogen firmas y registraron 5% y 0% de intención de voto.

Es de destacar que el 15% dijo que no votaría por ninguno de los aspirantes enlistados, que el 6% optaría por el voto en blanco y que el 9% dijo no saber por quién votar o no quiso responder la pregunta.

Suben unos y bajan otros

En abril, a la pregunta “si los candidatos a la Alcaldía de Bogotá fueran…, ¿por cuál de ellos votaría usted?”, López registró 47% de intención de voto frente a 9% de Galán.

Los demás tuvieron el mismo nivel de aceptación, excepto Morris (5%), ‘Lucho’ Garzón (4%) y la concejala Garzón (2%).

Esto quiere decir que mientras la coalición de centroizquierda perdió intención de voto (pasando en conjunto de 55% en abril a 38% en junio), la centroderecha sumó, pues de 16% registrado en abril llegó a 27% en junio.

Ficha técnica

Persona natural o jurídica que la realizó: Centro Nacional de Consultoría S.A.

Persona natural o jurídica que la encomendó: CM&.

Fuente de financiación: CM&.

Universo en estudio: mujeres y hombres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos de la zona urbana de Bogotá.

Diseño de muestreo: probabilístico y estratificado con selección de encuestados por muestreo aleatorio simple. Los niveles socioeconómicos de las viviendas de los encuestados se consideraron como estratos estadísticos. La investigación utilizó la base maestra (un gran directorio telefónico) del Centro Nacional de Consultoría como marco de muestreo.

Tamaño de muestra: 626 encuestas en junio y 809 en abril.

Margen de error y nivel de confianza: margen de error de muestreo de 3,9% en junio y 3,4% en abril. Confiabilidad de 95% en ambos casos.

Temas a los que se refiere: intención de voto por los candidatos a la Alcaldía de Bogotá.

Preguntas que se formularon: dos preguntas.

Periodo trabajo de campo: 12 a 14 de junio y 12 a 15 de abril de 2019.

Técnica de recolección: encuesta telefónica en hogares.

Nota: el Centro Nacional de Consultoría se encuentra inscrito en el registro de encuestadores del Consejo Nacional Electoral.