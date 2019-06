Todas las fronteras del país están incendiadas

A pesar de que las cifras de homicidio se reducen en los principales centros urbanos, la violencia en zonas fronterizas no da tregua porque allí dominan grupos ilegales, según experto consultado

___________

Un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz indica que los homicidios entre enero y abril de 2019 disminuyeron a nivel nacional un 6% en comparación con igual lapso del año pasado.

No obstante, ello contrasta con hechos como la reciente masacre de 12 personas que se registró en la frontera con Venezuela.

El analista Néstor Rosanía, director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, explicó a EL NUEVO SIGLO que se trata de una reconfiguración del conflicto en donde los grupos armados ilegales ahora abandonan el centro del país para instalarse en las fronteras.

Lea también: ¿Qué pasa en la frontera con Venezuela?

EL NUEVO SIGLO: Las cifras dicen que están disminuyendo los homicidios en el país, sin embargo en las llamadas zonas calientes están disparados, ¿cuál es la explicación?

NÉSTOR ROSANÍA: Hay una reconfiguración del conflicto, entonces lo que encontramos es que a nivel urbano las principales ciudades tienen una disminución en términos de homicidio, un efecto globo porque baja el homicidio pero suben otros delitos, pero en el conglomerado nacional lo que se ve es que puede haber una disminución en general del homicidio pero la intensidad del conflicto y la disputa de control territorial entre los grupos es muy fuerte.

En una lógica también que los grupos ya no están buscando cooptar el centro del país, como en su momento lo hacían las Farc o los paramilitares, sino que los grupos hoy están recostados en la zona de frontera.

ENS: ¿Cómo ha visto la respuesta del Estado a estos fenómenos de violencia, especialmente en las fronteras?

NR: Hoy Colombia no tiene un plan de fronteras, el país adolece de una estructura, de una política pública frente a las fronteras y frente a la seguridad en las fronteras, siempre ha tenido una respuesta reactiva y no preventiva.

En segundo lugar, el gobierno Duque a hoy no se le ha visto una respuesta real y concreta en el tema fronterizo y en los grupos armados en la zona de frontera. En este momento las disidencias siguen creciendo, y lo que son las fronteras colombo-venezolana y colombo ecuatoriana casi los que están gobernando ahí son los grupos armados ilegales.

No hay un paso de las comunidades que no sea controlado por ellos, tienen control territorial, manejan los negocios ilegales y no hay una presencia estatal allí. Entonces en este momento el Gobierno, que se esperaba diera mano dura en términos de seguridad a estos grupos, pues a hoy los grupos siguen creciendo.

ENS: El entonces opositor Centro Democrático señaló a la administración Santos de supuestamente tener frenada a la Fuerza Pública en su accionar contra las guerrillas, ¿hoy qué se puede decir estando al frente Iván Duque?

NR: El Gobierno le da total apoyo a las fuerzas, al Comandante del Ejército lo sostuvo frente a la crisis, entonces no habría ningún tipo de justificación de esa índole. Lo que sí es cierto es que el Estado no ha podido llegar a las zonas, y este problema tiene dos variables: uno, que tuvo una lógica de control territorial militar de área, quiere decir que los militares llegaban, sacaban en su momento a la guerrilla o al grupo que estuviera ahí pero volvían y se retiraban, y nunca había una presencia del Estado, lo que se conoce como control institucional de área, que es lo que se busca.

Hoy todavía siguen funcionando con una lógica de control militar de área porque lo que están intentando es apagar los incendios donde hay, pero seguimos con el problema de fondo, y es que no llega el aparato institucional en términos de infraestructura, salud y educación, y todo lo que se necesita para las comunidades.

Y lo segundo, lo que están haciendo es apagando incendios pero todavía no hay un programa real del Estado colombiano para llegar a esas zonas.

ENS: Uno de los argumentos del Gobierno frente a la inseguridad en la frontera con Venezuela es el cobijo que le daría Maduro en su territorio a las guerrillas colombianas, pero ¿qué pasa en las otras fronteras?

NR: Que existe una protección del gobierno de Maduro y en términos prácticos de la Guardia Nacional y de los mismos colectivos chavistas a las estructuras del Eln, eso es una realidad, pero decir que todo el tema de seguridad de grupos armados en Colombia y disidencias se debe al factor Venezuela es una gran mentira porque si hacemos una evaluación, hoy las fronteras de Colombia están incendiadas.

En la frontera colombo-venezolana acabamos de ver una masacre esta semana; frontera con Brasil, que casi no se habla, hay una cantidad de cocaína que está saliendo por esa frontera. Ese era el negocio tradicional de ‘El Negro Acacio’, que era Bloque Oriental de las Farc con Fernandinho, hoy lo tienen las disidencias que están formándose de los frentes Primero, Séptimo y Décimo de las Farc con una estructura criminal que se llama ‘La Familia del Norte’, que son brasileños, y finalmente llega al Comando Capital, que es el gran cartel brasileño, y sacan esa droga primero al consumo interno que es muy grande y de ahí sale para África.

En la frontera con Ecuador, ahí está el frente Oliver Sinisterra, están las Guerrillas Unidad del Pacífico, que son las dos grandes que se están disputando ese control con los ecuatorianos.

Pero uno sube a la frontera con Panamá, también: ahí están Caparrapos, el Clan del Golfo, el Eln, y se están disputando todos la salida hacia Panamá.

Y por el Caribe hay una cantidad de rutas marítimas de salida de droga y también desde los puertos por los contenedores donde hay un tema de corrupción muy grande.

Fumigación aérea

ENS: El Gobierno anunció que dentro de poco se reanudarán aspersiones aéreas a cultivos ilícitos, ¿esto cómo afectaría la violencia en estas zonas?

NR: Frente al narcotráfico lo que va a hacer es que va a haber una disminución pero el problema de raíz no se va a acabar. Con o sin glifosato la lucha contra las drogas en el mundo ha sido un fracaso, el tema del glifosato no va a disminuir el consumo a nivel internacional ni las grandes estructuras van a desaparecer.

En segundo lugar en las regiones lo que se va a ver es que el tema de la situación social se va a disparar seguramente y los grupos armados lo que van a tener es el control de las áreas para la resiembra.

Volveríamos a unas dinámicas del conflicto que ya se habían visto en Colombia: los fumigan y resiembran, pero el negocio nunca se llegó a parar.