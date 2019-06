‘Tatequieto’ a deudores alimentarios morosos

La Plenaria del Senado está a un debate de aprobar el llamado ‘datacrédito’ de los deudores alimentarios morosos, una base de datos que permitirá llevar un registro de aquellos padres que han incumplido con la cuota de sostenimiento de sus hijos con más de tres cuotas alimentarias, consecutivas o no.

Esta ley, a juicio de su autora, la senadora Maritza Martínez, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), “se convertirá en una herramienta esencial para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores a los que les hayan incumplido con la cuota de sostenimiento por parte de alguno de sus tutores. El proyecto que ya cumplió su trámite en la Cámara de Representantes fue aprobado por unanimidad en su tercer debate en la Comisión Primera de Senado”.

Y agregó que el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) “corresponde con nuestro compromiso de defender y hacer cumplir los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Quienes sean incluidos en este registro estarán inhabilitados para contratar con el Estado, no serán beneficiarios de subsidios, no podrán tomar posesión de cargos públicos o de elección popular; tampoco podrán salir del país y no será necesaria su autorización para que los menores puedan salir del territorio nacional, entre otras sanciones. Y algo muy importante: sin importar que el beneficiario cumpla la mayoría de edad, este podrá solicitar el reconocimiento y cumplimiento de todas las cuotas alimentarias adeudadas”.

La parlamentaria aseguró que según cifras del Ministerio de Justicia, en Colombia se incumple más del 80% de las sentencias que se fijan en materia alimentaria, “este desalentador panorama fue lo que nos motivó a poner a consideración del Congreso este proyecto de ley”.

“Debemos velar por la protección de nuestra infancia y poner a disposición del aparato estatal todas las herramientas que permitan garantizar el bienestar integral de quienes tienen derecho a este tipo de asistencia”, agregó la congresista.