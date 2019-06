Se modificará última reforma agraria para estimular inversión

Así lo anunció el representante Molano, quien asumió la Presidencia de la Comisión Quinta de Cámara

“Vamos a tener una comisión encaminada a ser protagonista de los temas del fracking, el tema agropecuario, de formalización de tierras en el campo, de vivienda rural, minería criminal y deforestación”.

Así lo anunció el representante por Cundinamarca, Rubén Darío Molano, del Centro Democrático, tras ser elegido presidente de la Comisión Quinta de la Cámara, derrotando a su copartidario santandereano Edwin Ballesteros.

Adelantando la elección para la próxima legislatura, los partidos respetaron los acuerdos del año pasado, pero definieron el pulso entre Molano y Ballesteros por 13 votos a favor del primero y 7 por el segundo.

EL NUEVO SIGLO: ¿En la elección de Presidencia en la Comisión Quinta de la Cámara, hubo división en el Centro Democrático?

RUBÉN DARÍO MOLANO: Yo no creo. Destaco es que todos los demás partidos han respetado los acuerdos y nos dieron la posibilidad a los miembros del Centro Democrático de tramitar nuestras diferencias a través de la democracia.

La política es así y uno tiene esas circunstancias, pero una vez se resuelve eso todo el mundo puede ver que se actuó con transparencia y limpieza para resolver los problemas.

ENS: ¿Qué pasó con el representante Ballesteros? No se puede entender que dos personas del mismo partido no estén de acuerdo en una postulación que se supone ya ha sido dialogada…

RDM: Es una situación atípica, sin duda, pero se presenta. A veces dos personas tienen la misma aspiración y no encuentran fórmula. La democracia es el arte de tramitar las diferencias y tiene un mecanismo que se llama la votación. Lo que hicimos es que, como no lográbamos acuerdo, nos sometimos a las normas de la democracia y pusimos a consideración de la Comisión la Presidencia. Yo no creo que luego de esto haya rencillas y rencores.

ENS: ¿Usted ya habló con el representante Edwin Ballesteros?, ¿saldaron la diferencia?

RDM: Ya hemos hablado. Estamos en el proceso normal de empezar a construir este proyecto de la mano de todos. En últimas, esta es una presidencia del Centro Democrático y tenemos que sacarla adelante todos. El partido aún no se ha pronunciado al respecto.

ENS: ¿Cuál será su reto en materia agropecuaria?

RDM: Lo primero es darle trámite al proyecto que modifica la Ley 160 del 94, que fue la última de reforma agraria, con el propósito de hacerle ajustes que les den seguridad jurídica a los colombianos sobre la tenencia de la tierra y que permita estimular la inversión privada en el campo. Tenemos un reto enorme en materia de formalización, vamos a hacerle un gran seguimiento a eso, porque esa formalización puede hacer una revolución del microcrédito. En el Perú, por ejemplo, formalizaron 1.100.000 predios y eso produjo una gran revolución.

ENS: ¿En materia de vivienda rural, cuál es su aspiración?

RDM: El Plan de Desarrollo pasó ese tema del Ministerio de Agricultura al Ministerio de Vivienda. Le hemos dado un compás de espera al Ministro para que nos diga qué van a hacer con los $105.000 millones del presupuesto de agricultura; además, qué va a ser del plan de vivienda general y cuánto le corresponde a la zona rural.

ENS: La comisión también maneja temas medioambientales, ¿qué intentará adelantar al respecto?

RDM: En materia medioambiental tenemos el tema de la minería criminal. El país tiene que hacer mucho más para combatirla. Ese asunto está acabando con la salud y la biodiversidad. Aquí hacemos leyes que afectan la minería legal, pero hay que perseguir y sancionar a la minería criminal.

ENS: En el tema de fracking, ¿invitarán a la comisión de expertos del Gobierno?

RDM: Se va a insistir en la invitación a los expertos para que asistan a la Comisión. Esa será una de las primeras tareas: traer a la comisión de expertos del Gobierno para hacer una gran audiencia pública sobre el tema, para que todos los congresistas hagan una discusión informada que evite la politización de estos temas e impidan la objetividad.