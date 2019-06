Se acentúa controversia por estado de economía

La inusual discrepancia pública entre el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha llamado la atención.

Durante el congreso de Asobancaria, Carrasquilla, en respuesta a las afirmaciones de Echavarría, realizadas un día antes, de que la economía está “estancada”, manifestó que “el pesimismo es una característica usual, sobre todo cuando la economía está rebotando. No es sorprendente que los analistas más pesimistas se equivoquen, pero sí me sorprende que lo haga el gerente del Banco Central”.

¿Quién tiene la razón en la controversia de los dos altos funcionarios? El exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, manifestó que se pone “del lado de Carrasquilla”.

“Esta es una polémica interesante. Yo creo que hay preocupaciones internas y externas. Pero yo diría que el Ministro tiene en buena parte de los puntos más razón que el banco”, dijo en diálogo con Caracol Radio.

Y agregó: “En economía hay periodos de auge y periodos de caída. Nosotros estamos saliendo de un periodo de caída desde 2015 por la bajada de los precios del petróleo. Y entre 2018 y 2019 estamos cogiendo la rampa de ascenso saliendo de tres o cuatro años difíciles. En ese contexto, yo me pongo de lado de Carrasquilla en el sentido que decir que en este momento un crecimiento de 3%, 3,5% es malo, es desconocer los vientos de frente que hay en la economía y desconocer que estamos en un rampa de ascenso”.

El exministro afirmó que hay que tener en cuenta el contexto internacional. “Hay que aclarar que los problemas no son solo colombianos”. En ese sentido, señaló que temas como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la crisis de Argentina y la incertidumbre por Brasil inciden en la economía.

Señaló que la mayoría de analistas y entidades como la OCDE, El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial prevén que el crecimiento anual del país estaría entre 3,3%y 3,5%, lo cual considera que es “bueno”. “Uno se tiene que comparar con América Latina y somos junto con Chile y Perú y algunos centroamericanos los que más estamos creciendo”, dijo.

Expresó que la divergencia de opiniones entre Carrasquilla y Echavarría responde al “problema del vaso medio lleno y medio vacío”.

“El gerente del Banco de la República ve el vaso y dice que le falta mucho. Observa que en el primer trimestre el crecimiento fue de 2,8% cuando esperábamos que fuera un poco por encima del 3%, una diferencia muy leve, que fue generado por un mal número del crecimiento de la construcción. No es que todos los sectores estén mal sino específicamente la construcción e, incluso, eso no está relacionado con obras civiles sino con vivienda y se puede recuperar”, dijo.

“Carrasquilla del otro lado dice que ve el vaso medio lleno, que estamos en una buena dinámica y que se va a recuperar hacia el futuro”, agregó.

Divergencias

Por su parte, el economista Salomón Kalmanovitz le manifestó a El NUEVO SIGLO que las divergencias entre los dos altos funcionarios no le hacen bien al país. “Creo que es muy nocivo para la credibilidad del país que el Ministro de Hacienda y el Gerente del Banco de la República están agarrados de los pelos”, sostuvo.

Manifestó que en relación a “los datos del primer trimestre el gerente tiene razón. El PIB desetacionalizado es menor al que anunció el director del DANE”. Agregó que “el indicador de desempleo es muy malo. Es un dato objetivo que indicaría que la economía no está bien. El problema es la falta de creación de empleos, no son solo los venezolanos. Esa excusa no sirve. Aunque puede haber incidido un poco”. Y “el dato del PIB desestacionalizado es 2,3% y el intertrimestral es 0. Realmente no hubo crecimiento en el cuarto trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2019, eso es cierto”.

Señaló, no obstante, que “el Gerente del Banco no tiene por qué estar dando los datos del crecimiento”. Y sobre la respuesta del Ministro manifestó que “hay que tener algo de incredulidad porque él siempre va a decir que la economía va de maravillas”.

Pugna

El analista César Ferrari, profesor de economía de la Universidad Javeriana dijo a este Diario que en la controversia “el Ministro de Hacienda está defendiendo su gestión y el gerente está describiendo lo que ve”. Y como al Ministro “no le gusta lo que le están diciendo, porque lo que se ve no es nada favorable, pues entra en una pugna para controvertir lo que dijo el gerente”.

Ferrari expresó que hay una serie de hechos que le hacen pensar que el gerente del Banco tiene razón. “El desempleo está subiendo, el déficit fiscal es enorme y eso genera un problema de financiamiento, la tasa de cambio no se estabiliza, a pesar de que los precios del petróleo parece que estaban subiendo”, sostuvo. Y agregó: “Las cifras que expone no se las está inventando. Puede ser controversial su afirmación inicial de que la cuestión política genera rollo en la economía, pero eso es otra cosa”. Señaló finalmente que la controversia no es normal, “pero no me parece mal. Está bien que las opiniones se ventilen”.

Previsiones positivas

En contraste con un panorama “complicado” para América Latina, el Banco Mundial destacó esta semana las previsiones para Colombia. La institución prevé una “sólida expansión” de 3,5%. El optimista escenario se dio a conocer en el informe del Banco Mundial en el que recortó sus pronósticos para la economía global en 2019 por las tensiones comerciales, la inquietud en los mercados financieros y una desaceleración más marcada de lo previsto en varias economías avanzadas, una rebaja de la cual no está exenta Latinoamérica.

Por su parte, la agencia calificadora de riesgo Moody´s Investors Service aseguró el miércoles pasado que la actividad económica de Colombia está “bien posicionada para una recuperación sostenida en los próximos dos años”. De acuerdo con la firma internacional, esta recuperación será positiva en términos crediticios para el Gobierno de Colombia y las principales ciudades del país, así como para otros sectores de la economía nacional.