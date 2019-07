Se desconoce el paradero de 'Santrich': UNP

A través de un comunicado, la Unidad Nacional de Protección (UNP) informó que el representante a la Cámara, 'Jesús Santrich', abandonó su esquema de seguridad y su paradero es desconocido.

Según la UNP, Santrich se encontraba visitando el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Tierra Grata, en el corregimiento de San José de Oriente.



“La UNP se permite informar a la opinión pública que Santrich abandonó en las últimas horas su esquema de protección -conformado mayoritariamente por personas de confianza del partido Farc, conforme a los acuerdos de La Habana- y en este momento su paradero es desconocido por parte de los encargados de otorgarle seguridad”, dice un comunicado de la entidad.

"Según el reporte de los integrantes de la UNP encargados de su seguridad su protegido no se encuentra en dicho ETCR. En la habitación que ocupaba fue encontrada una nota, aparentemente firmada por Jesús Santrich, manifestando que pernoctaría con un hijo menor en la ciudad de Valledupar. Las autoridades están estableciendo la autenticidad y veracidad de dicho documento", agregó la Unidad Nacional de Protección.

“La UNP ratifica la disponibilidad del esquema de protección y solicita al señor Santrich que se contacte de forma inmediata con este despacho o con los integrantes de su dispositivo de seguridad”, agregó el director.

Indagatoria

Como lo publicó oportunamente EL NUEVO SIGLO, de mañana en ocho días ‘Santrich’ debe presentarse ante la Corte Suprema de Justicia a rendir indagatoria dentro del proceso penal que se le adelanta por los presuntos delitos de narcotráfico y concierto para delinquir.

La diligencia judicial, que será reservada, se hará ante la Sala de Instrucción que lleva la pesquisa contra el desmovilizado sucreño de la Farc.

Tras la indagatoria, el máximo tribunal de la justicia ordinaria decidirá si ordena la detención de ‘Santrich’ o si lo deja que enfrente el proceso en libertad.

‘Santrich’ es investigado por la Corte luego de que ese mismo alto Tribunal ordenara su excarcelación y asumiera la competencia de investigarlo al reconocerle su condición de congresista electo por el partido Farc.

Tras esa decisión, ‘Santrich’ tomó posesión de la curul en la Cámara de Representantes el 11 de junio, manifestando que tiene “la verdad de su lado” y señalando que “hay que seguir sembrando la esperanza de la reconciliación. Creo que es lo que está al orden del día y no seguir polarizando al país”.

Extradición

‘Jesús Santrich’ fue detenido en Bogotá en abril de 2018 por una orden de Interpol emitida a petición de Estados Unidos, que sostiene que el delito se cometió estando vigente el acuerdo de paz.

Más de un año después, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ordenó su liberación, medida que se ejecutó el 17 de mayo, cuando la Fiscalía procedió a recapturarlo bajo cargos de narcotráfico, delito cometido después de firmar la paz en diciembre de 2016.

La defensa argumentó que el caso no le correspondía a la Fiscalía, sino a la Corte, por su condición de congresista, argumento que tuvo eco entre los magistrados que reclamaron la competencia.

‘Santrich’ siempre ha proclamado su inocencia y asegura que los señalamientos responden a un complot de Washington y la Fiscalía General de la Nación; sin embargo luego de la decisión de la Corte, aseguró que comparecerá ante el alto Tribunal.

Los magistrados que conocieron el caso decidieron de forma unánime “la apertura de una investigación formal” contra ‘Santrich’ por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, “ambos agravados”.

La Corte no ha acogido la petición realizada por la Procuraduría General, que había reclamado que ‘Santrich’ fuera encarcelado de nuevo. Como lo informó este Diario, el Ministerio Público también le había recomendado a la JEP que no le concediera a ‘Santrich’ la garantía de no extradición al considerar que los delitos de los que se le acusa se cometieron después de diciembre de 2016 y que le corresponde a la justicia norteamericana definir sobre su inocencia.

‘Santrich’ es uno de los desmovilizados que el partido Farc eligió para ocupar los 10 escaños -cinco por cada cámara legislativa- que, conforme al acuerdo de paz, le corresponden al menos hasta 2026, los gane o no con los votos.