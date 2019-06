Por primera vez habrá sobrevuelos en el Parque Nacional Chiribiquete

Con sobrevuelos de tres horas, colombianos y extranjeros podrán apreciar, por primera vez, el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete desde el aire.

Estos trayectos, que tienen una ruta determinada para proteger el ecosistema y los pueblos indígenas en condición de aislamiento que habitan el territorio, se realizarán dos veces a la semana durante los meses de enero, Semana Santa, junio, julio, octubre y diciembre y despegarán y aterrizarán en el aeropuerto Jorge Enrique González de la ciudad de San José del Guaviare, que está ubicada a hora y media del parque.

Estas acciones se establecieron en coordinación con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Son 21 empresas las que prestarán este servicio a los turistas, sin embargo el precio del mismo dependerá de la aerolínea. Estas compañías deberán pagar en cifras que van desde $333.000 hasta $1'2000.000, dependiendo de la capacidad de pasajeros y tamaño de la aeronave.

No obstante, cabe aclarar que las tarifas para entrar al parque se mantienen fijas. Actualmente, los costos son para nacionales, extranjeros residentes en Colombia y miembros de la CAN de $ 207.000 y extranjeros no residentes de $ 450.000.

El parque es el más grande de Colombia, cuenta con una extensión de 4 millones de hectáreas está ubicado en los departamentos de Guaviare y Caquetá y es uno de los lugares con más pinturas rupestres del mundo, declarado como Área Arqueológica Protegida de Colombia por el ICANH y donde habitan comunidades indígenas aisladas voluntariamente.