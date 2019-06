Por primera vez, Corte ordena protección urgente a un migrante

Es el caso de una menor venezolana migrante que quedó en embarazo, tras ser abusada sexualmente en Arauca

La Corte Suprema de Justicia ordenó medidas de protección urgentes a una menor venezolana migrante que llegó a Colombia en estado de embarazo, con un diagnóstico de toxoplasmosis y que además fue abusada sexualmente en Arauca.

La joven de 14 años llegó con su familia de manera irregular a la frontera colombiana en julio de 2018. Pero aproximadamente un mes después, en septiembre, fue abusada por el hombre que les rentaba el lugar donde estaban viviendo.

La medida otorgada por el alto tribunal el jueves pasado, es la primera de este tipo y exige garantizar el derecho a la salud y los servicios requeridos a un migrante. Y en este caso, a la madre y a su bebé.

Teresa Fernández, abogada de la organización Women’s Link, dijo que “con esta decisión, la Corte Suprema lanza un mensaje claro en el sentido de que no se puede negar la atención en salud a las mujeres y niñas venezolanas debido a su condición migratoria, pues ello aumenta su situación de vulnerabilidad y pone en riesgo tanto su salud como su vida”.

Según explicó Women’s Link, la medida provisional se produjo al revisar una impugnación hecha por la organización a un fallo de tutela que en primera instancia negó la prestación de los servicios de salud que se solicitaban para la joven, de aproximadamente seis meses de embarazo cuando ocurrieron los hechos, así como atención urgente e integral de acuerdo a lo establecido en el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual.

Fernández le explicó a la Agencia Anadolu que una vez denunciada la agresión sexual, en noviembre de 2018, la organización radicó una tutela ante un juzgado penal de la ciudad donde vivía la joven, en la que solicitaba acceso a servicios de salud y controles pre y posnatales urgentes, pues debido a la crisis que atraviesa Venezuela, y en particular el sistema de salud, la joven no había tenido control prenatal pese a su enfermedad.

No obstante, las autoridades no dieron respuesta y la joven dio a luz en diciembre sin recibir atención médica. Además, según el alto tribunal colombiano, el trámite judicial no se hizo correctamente.

Debido a esto, y que ya había pasado mucho tiempo en el que se estaba dejando a una “niña migrante con su diagnóstico en una situación de total desprotección”, lo que hizo el tribunal fue “acompañar su decisión de nulidad con una medida de protección urgente con la que se les dice a las autoridades -mientras esto se tramita, la tienen que atender”.

La abogada y vocera de Women’s Link recalcó que la determinación de la Corte es bastante “novedosa e importante” porque, pese a declarar nulo un procedimiento inicial y devolverlo a primera instancia para que se gestione correctamente, “acompaña la decisión con lo que se conoce con una medida de protección urgente”.

“Es la primera vez que hay una (medida) en este sentido en Colombia, ya que reconoce la situación de vulnerabilidad de esta chica, adolescente venezolana, víctima de violencia sexual, y a su bebé; y que su estatus migratorio no tiene que ser un obstáculo para que reciban atención de salud, sobre todo cuando sus vidas están en riesgo”, afirmó Fernández.

La abogada subraya que “es la primera vez que una corte colombiana, en ese ámbito de la migración venezolana, ve esta diferencia”.

Es decir, no existen otras medidas que, por un lado, reconozcan la urgencia de garantizar acceso a la salud de una mujer y niña venezolana, y por otro lado, que una niña migrante víctima de violencia sexual, merece una especial protección por parte del Estado.

“Ojalá este precedente sea tenido en cuenta en el resto de países de la región que reciben a las mujeres migrantes venezolanas. Por ahora, esperamos que las autoridades locales cumplan de inmediato con estas disposiciones”, ratificó la abogada.

La madre de la menor, 'Escarlet Salazar' (nombre modificado por seguridad), recibe la noticia con bastante emoción, pero lamenta que a pesar del fallo aún no han podido acceder a servicios médicos. Actualmente, su hija y su nieta de seis meses de nacida están enfermas.

A la joven se le “activó el parásito de la toxoplasmosis”; y la bebé, que sufre una virosis desde hace varios días, no la han atendido porque lo que padece “no es una emergencia”, indicó la mujer a la Agencia Anadolu.

“Esperamos mucho para que hubiera una decisión… pero la recibo muy contenta porque ahora mi hija y mi nieta pueden tener un buen servicio de salud (…) Pido que se haga lo preciso para que en el hospital o cualquier entidad del gobierno colombiano se puedan atender a los migrantes, más que todo a las niñas y adolescentes migrantes embarazadas”, dijo Salazar a la Agencia Anadolu.

En vista de lo sucedido, la madre de la joven también le hace un llamado a las autoridades colombianas para que con esta nueva tutela se “haga un seguimiento (de la situación) y que ninguna migrante tenga que padecer” lo mismo que ha vivido ella y su familia.

El hombre que abusó de la joven está en prisión y la situación migratoria de la familia ya está regularizada.