No hay ni un programa en beneficio de las víctimas: Mendieta

El oficial retirado fue uno de los 61 policías secuestrados en la toma del municipio de Mitú

EL NUEVO SIGLO: La mayoría de los excomandantes de las Farc han declarado ante la JEP por el caso de secuestros, ¿cómo recibe este hecho?

LUIS MENDIETA: Por los medios de comunicación nos enteramos de esta citación que hizo la JEP, pero recordemos que ya han participado en esas diligencias varios de los que fueron integrantes de esa organización y que hoy en día son congresistas. Pero de acuerdo a la información que hemos recibido, ellos no les han dado la cara a las víctimas ni tampoco a los medios de comunicación. Han sido sesiones totalmente privadas, mientras que los que fuimos a dar el testimonio a la JEP, lo hicimos de cara al país ante los medios de comunicación, sobre todo para que se sepa la verdad.

No tenemos nada que ocultar. ¿Por qué las Farc lo hacen en sesiones privadas y secretas que dan la impresión que tienen mucho que ocultar? Y aparte de eso tengo conocimiento que ellos prácticamente son unos ángeles y que no tienen nada que ver con el secuestro. ¿Entonces quiénes son los responsables de esos crímenes de guerra, de esos crímenes de lesa humanidad que cometieron las Farc, como es en el caso del secuestro y la toma de rehenes?

ENS: ¿Confía en que al final en la JEP se logrará conocer la verdad y tener la reparación a las víctimas del secuestro por las Farc?

LM: No va a haber ni verdad, justicia tampoco va a haber, reparación mucho menos, garantías de no repetición está por verse qué decide el Gobierno nacional. Pero veamos que en el caso de justicia ahí se espera que se hagan unos pronunciamientos certeros por parte de la JEP, pero vemos que lo que han estado es contribuyendo para que los integrantes de las Farc gocen de la libertad.

Veamos el caso de ‘Santrich’, a pesar de que cometió delitos después del acuerdo, pues intervino y ha hecho todas las gestiones para que este criminal de guerra recupere la libertad.

Ahora en el caso de las reparaciones vemos con preocupación cómo el señor Presidente que hizo las objeciones al acuerdo de paz y el Congreso en mayoría rechaza esas objeciones y ahora la Corte Constitucional también.

Entonces allí uno de los puntos clave era lo de la reparación a las víctimas que ocasionaron las Farc, y nos damos cuenta que tampoco se logró esa parte de acuerdo a esas objeciones que presentó el señor Presidente.

ENS: En el acuerdo de paz quedó el secuestro conexo a la lucha armada, ¿qué opina usted al respecto mirando a futuras negociaciones de paz?

LM: Es que no solo quedó conexo sino que quedó como una simple aprehensión, es decir, queda retención, luego la categoría jurídica fue disminuida totalmente. Entonces a unos criminales de guerra se les va a aplicar una sanción por una simple aprehensión, mas no por un crimen de guerra, un crinen de lesa humanidad, una toma de rehenes y un secuestro que cometieron.

ENS ¿Cuál fue su mensaje cuando como exsecuestrado fue escuchado por la JEP?

LM: En el caso particular no estamos creyendo en la justicia, ya habíamos hecho numerosas declaraciones en la Fiscalía, después en Justicia y Paz, ahora en la Jurisdicción Especial para la Paz buscando justicia, pero hasta el momento no ha habido justicia.

Cuántas entidades de justicia hay, incluso en los casos de rehenes, de los secuestrados, hay pendientes sentencias en los tribunales, en el Consejo de Estado, en la misma Corte Constitucional, en la jurisdicción contenciosa administrativa, y no se quiere aplicar justicia en favor de las víctimas que ocasionaron las Farc.

ENS: ¿Qué sabe de los uniformados que junto con usted estuvieron durante años en poder de las Farc?

LM: Es importante en este momento que el país conozca que como no hay justicia, como no hay verdad, como no hay reparación y garantías de no repetición, sino que al contrario las víctimas que ocasionaron las Farc son excluidas, son marginadas, son sindicados muchas veces de locos de Síndrome de Estocolmo, y por eso ellos y sus familias han perdido las oportunidades de estudio, oportunidades laborales. Entonces se encuentran en una situación supremamente difícil, diría que la gran mayoría.

Ahora la ayuda internacional de cooperación, de Estados Unidos, de la Unión Europea, siempre llega para beneficiar programas de las Farc, desarme, reinserción y programas en beneficio de ellos. No hay ni un programa en beneficio de las víctimas que ocasionaron las Farc.