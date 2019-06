No hay denuncias de una supuesta operación silencio: Gral. Navarro

Sobre la denuncia que hizo la revista Semana de una supuesta operación silencio, entendida como un cerco, amenazas o presiones a militares que estén denunciando ejecuciones extrajudiciales, comunmente conocidos como los falsos positivos, el general Luis Fernando Navarro aseguró que no hay denuncias al respecto.

"El general Nicacio Martínez, comandante del Ejército, en una entrevista que concedió a la revista informa que no se han ordenado ningún tipo de actividades de contrailengencia de manera particular. Como Fuerzas Militares no tenemos conocimiento de ninguna denuncia, de ninguna queja puntual de amenazas a miembros del Ejército Nacional, a sus familias o a nuestros periodistas", aseguró el uniformado.

El general Navarro agregó que "la revista nos pone una alerta y para esto están proponiendo una hoja de ruta para proteger a las personas que estén denunciando presuntas amenazas".

El comandante de las Fuerzas Militares dijo que se adelantarán las investigaciones de rigor, sin que ello implique que se vaya a investigar al comandante del Ejército. Según dijo, a la fecha no hay una sola queja, frente a los supuestos 20 militares que estarían intentando silenciar.

Por otro lado, el comandante del Ejército añadió que la Jurisidicción Especial para la Paz (JEP) concedió protección a 6 militares testigos en casos de falsos positivos: cinco ya en uso de buen retiro y uno de ellos en actividad.

De acuerdo con Navarro, estos son los únicos casos que el Ejército conoce de manera oficial en los que ha habido amenazas contra comparecientes a la JEP, respondiendo así a la denuncia que hizo la revista Semana sobre presiones contra militares que están denunciando los falsos positivos y actos de corrupción en la institución.