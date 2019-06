Nada salvaría investidura de Iván Márquez

El propio partido Farc “censuró” que exnegociador en La Habana no ocupará su curul en Senado dejando “acéfala” la representación política

La Procuraduría pidió en una audiencia pública al Consejo de Estado que declare la pérdida de investidura del excomandante desmovilizado de las Farc, ‘Iván Márquez’, pues a su juicio “deliberadamente decidió no posesionarse como senador”.

En las próximas semanas el alto Tribunal emitirá un fallo en que declare su muerte política o, por el contrario, considere como de fuerza mayor los argumentos que ha expresado para no ocupar la curul por supuestas falta de garantías jurídicas y de seguridad. Expertos consultados por EL NUEVO SIGLO concluyen que nada salvaría al exnegociador en La Habana.

La norma establece que los congresistas electos tienen ocho días para posesionarse luego de la instalación del Legislativo, que en este caso fue el 20 de julio de 2018. No obstante, ‘Márquez’ salió de Bogotá con rumbo a la zona de capacitación de Miravalle (Caquetá) tras la captura en abril de 2018 de ‘Jesús Santrich’ por una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, que lo señala de conspirar para enviar 10 toneladas de cocaína.

Tras instalarse al actual Congreso desde el Caquetá ‘Márquez’ dijo que no se posesionaría porque según él no había garantías jurídicas para los excombatientes en su participación en política y en la reinserción social. Citó como ejemplo el caso de ‘Santrich’, del cual dijo que se trató de un montaje urdido supuestamente por la Fiscalía colombiana y Estados Unidos.

El exconsejero de Estado, Ramiro Saavedra, tras advertir que no es amigo de la medida de pérdida de investidura, dijo a este Diario que “me parece que el caso de estos señores (exFarc) es especial porque no fueron elegidos sino que se les otorgaron unas curules como parte del acuerdo, pue sí me parece que no se puede esperar indefinidamente a ver cuándo ocupan la curul”.

Saavedra dijo que “uno no se imagina por qué si las otras personas de las Farc se han posesionado y están ejerciendo sus cargos, en el caso del señor ‘Márquez’ él diga que no tiene las garantías que son suficientes para los otros”.

En tanto que el abogado Carlos Mario Isaza, quien fue conjuez nombrado por el Consejo Nacional Electoral en la investigación a las cuentas del referendo reeleccionista en octubre de 2009, dijo a este Medio que “en el caso de ‘Jesús Santrich’ se justificó que estaba detenido, y eso era constitutivo de un motivo de fuerza mayor”.

Añadió que en el caso de ‘Márquez’ “todo se reduce a un tema probatorio y él no ha aducido probatoriamente ninguna circunstancia que le justifique no posesionarse, ninguna circunstancia de seguridad, entre otras cosas porque está en el mismo plano que sus compañeros de organización”.

En este sentido, sobre el argumento de ‘Márquez’ que tiene problemas de seguridad, el experto indicó que “la sola manifestación no sirve dentro del proceso, eso se tiene que demostrar. Además como parte de los acuerdos con el Estado hay la obligación de proporcionarles seguridad, como se ha hecho con los demás miembros de la organización”.

Mientras que el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Cepero, dijo a este Medio que “la ley determina que debe posesionarse dentro de los ocho días siguientes a la instalación del Congreso, y si no cumple esa norma pues debe proceder la Secretaría del Senado a informar, y ordenan entonces a través del Consejo de Estado el trámite de pérdida de investidura”.

Cepero anotó que “él decidió un día irse, no volver, no posesionarse en el Congreso y ¿qué garantías puede tener, el problema del sobrino (Marlon Marín), que el sobrino está en Estados Unidos diciendo una cantidad de cosas y que puede estar vinculado al tema del narcotráfico con ‘Santrich’?, ¿Cuáles son las garantías que no se le han dado? No hay ningún argumento”.

Añadió que el argumento que acogió el Consejo de Estado en el caso de ‘Santrich’ que estaba privado de la libertad, “que no lo comparto pero es una realidad, sí hay una fuerza mayor porque él estaba detenido y no podía presentarse”.

En tanto que Alfonso Portela, exregistrador Delegado para lo Electoral, dijo a este Medio que “de acuerdo a lo que ha dicho la jurisprudencia al respecto y mirándolo un poco con el caso de ‘Santrich’, pues él (Márquez’) está en libertad y su obligación es posesionarse. Entonces bajo esa premisa lo lógico es que si no se posesiona pierde la investidura”.

Añadió Portela sobre las justificaciones que ha dado ‘Márquez’, que le corresponde al Consejo de estado “evaluar si efectivamente lo que él expone cumple con los requerimientos de que se considere una persona en peligro y por ende no se pueda posesionar”.

Solicitud

En la audiencia de ayer la Procuraduría pidió el Consejo de Estado que declare la muerte política de ‘Márquez’ por no haberse posesionado como Senador en el actual Congreso.

“Es la voluntad del demandando de no posesionarse aunado a que según se demostró en precedencia entregó su esquema de seguridad también de manera voluntaria, abandonó el Espacio Territorial de Reincorporación al que estaba inscrito, igualmente por su propia voluntad y deliberadamente decidió no posesionarse, lo que claramente indica ausencia de fuerza mayor”, señaló la procuradora delegada en este caso.

Añadió que “se evidencia que no hubo razones imprevisibles ni irresistibles, más aún cuando no acompañó tal manifestación pública de prueba alguna que sustentara y evidenciara la incidencia que tenía esto en su posesión en el Congreso de la República”.

Elementos de juicio

Adicional a la información que el Consejo de Estado pidió sobre la situación de ‘Márquez’ a la Unidad Nacional de Protección, la cual informó que desde el 17 de marzo de 2017 le asignaron 12 escoltas con arma de fuego, cinco vehículos y dos motos para garantizar su integridad; y la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), la cual señaló que no tiene registro de que esté en ningún Espacio Territorial de Capacitación y que desconoce de su paradero, también el alto Tribunal tendría en cuenta en este proceso de pérdida de investidura que el propio excompañero de armas y presidente del Partido Farc, Rodrigo Londoño, censuró que no ocupó esta curul.

Después de que hace unas semanas ‘Márquez’ señalara que fue un error que las Farc entregaran las armas porque según él el Estado les ha incumplido, Londoño lo reprendió indicando que “‘Iván’ no percibió la dimensión del puesto que nuestra larga lucha lo llevó a ocupar. Se fue, sin ningún tipo de explicación, y se negó a ocupar su curul en el Senado, dejando acéfala nuestra representación parlamentaria en el momento en que más requería su presencia”.