Liderazgo e innovación, el salvavidas empresarial

EL FRACASO como una oportunidad para el éxito, la prevalencia del talento humano en las empresas y el liderazgo al servicio de las personas son algunas de las tendencias más innovadoras para llevar los negocios a buen puerto.

Por lo menos así lo ven algunos reconocidos empresarios internacionales que participaron en el World Business Forum, uno de cuyos capítulos se realizó esta semana en Bogotá.

Dentro de la agenda académica del importante evento de management el escritor y especialista en gestión empresarial, Tom Peters, destacó que uno de los principios para que una organización sea exitosa es que los líderes deben estar al servicio tanto de los clientes como de su personal.

“Soy amigo de esa idea de que las personas que son líderes deben servirle a las personas que sirven. La esencia del éxito empresarial no es la tecnología, aunque es increíblemente importante. La gente siempre es lo primero”, afirmó Peters.

Así mismo el experto estadounidense aseguró que para lograr mantenerse en una era de caos y en la que los cambios son frecuentes es indispensable el manejo de tres conceptos: contratación, capacitación y liderazgo de primera línea. Esto porque -dijo- hoy solo se fijan en el título que tienen los postulantes para entrar a una organización y no en las capacidades de un liderazgo efectivo.

Otro de los ejes fundamentales en una estrategia de negocios y en una empresa es la inclusión del 50% de mujeres dentro del equipo de liderazgo. “La investigación es clara: las mujeres son mejores líderes. Las mujeres se enfrentan al cambio mejor que el hombre, son muy darwinianas, en mi opinión”, comentó el escritor.

El fracaso como innovación

Por otro lado, la historiadora cultural en Harvard University, Sara Lewis, basó su conferencia en torno a cómo lo que se denomina erróneamente “fracaso” puede facilitar la base para transformaciones improbables y muchas veces icónicas, dando una perspectiva de nuevas oportunidades de negocio usando un nuevo concepto.

“Fracaso es una palabra que no nos gusta utilizar, pero es importante para el entendimiento de la innovación y creatividad hoy en día. Todas las ideas creativas involucran experimentación y eso significa estar dispuesto a fracasar. No hay otra palabra para un ‘casi’, tratar de alcanzar una meta y no hacerlo. Utilizamos la palabra ‘fracaso’, pero hemos encontrado otra palabra para transmitir todo el proceso de la innovación y creatividad”, mencionó Lewis.

La experta señaló que aún no se ha encontrado una palabra que defina al “fracaso”, pero de lo que sí está segura es que este concepto hace parte de la creatividad y la innovación. Únicamente hay que hallar una buena forma de definirla, sostuvo.

“Cada solución de negocios debe tratar con el fracaso, el cual hace parte del proceso de innovación. Se debe considerar cómo la idea debe ser perfeccionada, entonces mejorarla significa buscar en ella puntos débiles o ciegos, o fallas, y luego mejorar cada una de ellas. Ya sea tecnología digital o negocios de construcción, todo necesita enfocarse en mejorar posibles puntos débiles, enfrentándose al posible fracaso”, mantuvo.

A pesar de que muchos piensen que el fracaso es un obstáculo, la experta insistió en que esta palabra contiene grandes ventajas que ayudan al crecimiento de grandes negocios e incluso implica el éxito de cada organización. “Cada idea, cada innovación ha fallado en su proceso de construcción, y las virtudes a destacar serían la tenacidad, el pensamiento imaginativo y la creatividad, que es algo que todos necesitamos en nuestras vidas”, finalizó.

Repensar los sistemas

Otro de los flancos abordados en el World Business Forum fue el referido a que trabajar por el bien común, resistir el ego de compañeros de oficina por la lucha de la razón, aplicar la inteligencia emocional y aguantar las dificultades propias de los objetivos, las metas y las mediciones a nivel empresarial, son los retos del complejo panorama laboral de la modernidad que los trabajadores más deben enfrentar.

“Debe existir la capacidad de reinventarse bajo cualquier circunstancia y esta es la clave del éxito individual y grupal de las compañías del siglo XXI. Como gerente de Ford implementé toda una estrategia que se basaba en servir a los demás en sus objetivos individuales como única estrategia para lograr los objetivos comunes”, aseguró Alan Mulally, presidente y CEO de Ford Motor Company, uno de los líderes empresariales más reconocidos de los últimos tiempos.

Indicó que la deuda que tenía Ford años atrás era impagable. A ello se sumaban problemas sindicales, dificultades de producción y las presiones de los bancos. Frente a ello, se implementaron estrategias basadas en el trabajo colaborativo, lo que le permitió a esta industria reinventarse.

“Cuando comencé a dirigir esta empresa los periodistas me acribillaron con sus preguntas y casi me dijeron en la cara que sería imposible que un tipo de mis características tomara la riendas de semejante proyecto”, afirmó Mulally en su ponencia.