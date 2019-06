Rafael Uribe Noguera relata lo que ocurrió con Yuliana Samboní

Desde una cárcel de Valledupar, donde se encuentra recluido, Rafael Uribe Noguera, condenado a 58 años de prisión por el homicidio de la menor Yuliana Samboní, rindió declaraciones y contó lo que ocurrió el 3 de diciembre de 2016.

"Cuando empiezo a tener memoria y conciencia de lo que está pasando recuerdo que miro mi celular y tengo cualquier cantidad de llamadas y mensajes. Leo algunos. Veo que me buscan afanadamente. Un tiempo después decido contestar el celular y es mi hermana Catalina, me dice que me está buscando el Gaula que yo dónde estoy. Yo le miento le digo que estoy en casa de una amiga y ella me pregunta que dónde está mi carro, yo le digo que está en el apartamento de Equus 66", contó Uribe Noguera.

El señalado de cometer el homicidio manifestó que le pidió al vigilante negar la entrada de cualquier persona al apartamento, tiempo que usó para ocultar el cuerpo de la niña.

"Al presentir que en cualquier momento van a llegar al apartamento mis hermanos yo escondo el cuerpo de Yuliana... como la ropa y la escondo en la cisterna del baño principal del apartamento después no sé exactamente lo que hice pero me salgo el balcón del segundo cuarto del apartamento”, relató.

Al mismo tiempo se lleva a puerta cerrada se lleva a cabo el juicio oral que se adelanta en contra de Catalina y Francisco Uribe Noguera por los delitos de encubrimiento, favorecimiento y ocultamiento de información en el caso de la menor.

Por petición de la defensa de los hermanos Uribe Noguera, la audiencia en el juzgado 46 del circuito penal de Paloquemao es reservada. Entre las pruebas que tienen la Fiscalía en contra de Francisco y Catalina está un resumen de las conversaciones de WhatsApp, llamadas telefónicas y un video del edificio donde ocurrieron los hechos que demostrarían que ellos tenían conocimiento del delito y posteriormente trataron de manipular la escena del crimen.

En la audiencia del pasado 4 de mayo, el ingeniero Eduardo Bautista fue el encargado de presentar el informe que realizó la Agencia ICE de Estados Unidos sobre las llamadas y los mensajes que salieron de los celulares de los hermanos Uribe Noguera.