Fiscalía pide condenar a los hermanos Uribe Noguera

La Fiscalía General de la Nación solicitó al juez 46 de conocimiento que emita el fallo contra los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera, por los delitos de encubrimiento y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio en el crimen de su hermano Rafael, asesino de la pequeña de 7 años, Yuliana Samboni.

"En el presente juicio la Fiscalía demostró más allá de cualquier duda razonable que los procesados son responsables por la comisión de los delitos de encubrimiento por favorecimiento, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios en calidad de coautores", precisó la Fiscal.

La delegada del ente investigador también explicó que al revisar los elementos probatorios, se pudo establecer una línea de tiempo en la que se refleja un "acercamiento" sobre su participación en los hechos materia de investigación, es decir, encubrimiento y además aseguró que, a pesar de que ambos tuvieron contacto esa misma tarde con Rafael Uribe Noguera, decidieron ocultarle esto a las autoridades y repetir, en reiteradas oportunidades, que seguían buscandolo ya que no este respondía ninguna de sus llamadas.

Los hermanos Uribe Noguera decidieron notificar el paradero de su hermano hasta que este se encontraba en una clínica especializada en enfermedades del sistema nervioso ubicada en el norte de Bogotá, aún sabiendo donde se encontraba antes de esto, es decir, en el edificio Equus 66, hecho que considera la Fiscal como algo que afectó la investigación.

Así mismo, afirmó que dentro de la decisión se encuentran los chats eliminados por los hermanos Uribe Noguera, puesto que, al ser abogado Francisco Noguera, este sabía que este tipo de actividades representaba un delito y una obstrucción a la justicia.

No obstante, la representante de la Procuraduría declaró que frente al testimonio de Francisco Uribe Noguera "no había deber legal o constitucional de informar la ubicación".



"¿Señor juez podemos decir que estaba obligado a hacerlo? Para el ministerio público no" añadió.