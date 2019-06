Everth Bustamante responde a críticas por su postulación a la CIDH

El próximo miércoles empezará en la ciudad colombiana de Medellín la edición 49 de la Asamblea General de la OEA, en la que se elegirán cuatro comisionados que integrarán la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre 2020 y 2024. Uno de los candidatos es el exsenador colombiano del partido Centro Democrático, Everth Bustamante.

La candidatura de Bustamante fue cuestionada por un panel de expertos independientes, quienes han señalado que el colombiano no cuenta con “una reconocida versación en derechos humanos” y que su independencia está comprometida por haber integrado como senador el partido Centro Democrático, al que también pertenece el presidente Iván Duque, quien lo postuló.

Bustamante, en una entrevista con la Agencia Anadolu, se refirió a las conclusiones de los expertos y aseguró que estas no tienen validez, al estar por fuera de la competencia del proceso que su candidatura ha tenido en la OEA.

“No voy a polemizar con una organización que no hace parte ni de la OEA, ni del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es totalmente ajena a este proceso. Sus opiniones no cuentan para nada. No tienen ninguna validez”, sostuvo el exsenador.

El aspirante a comisionado, sin embargo, se refirió a los dos cuestionamientos de los expertos. Sobre las críticas que lo señalan de no estar preparado para ocupar el cargo, respondió que durante diferentes momentos de su vida ha estado vinculado con temas de derechos humanos.

“No sé cuáles son los referentes que ellos toman para hacer una evaluación de mi experiencia. Desde los años 70 me vinculé a la actividad de los derechos humanos en mi país y a nivel internacional, en tanto fui partícipe de las reuniones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas entre los años 1984 y 1989, tanto en la ciudad de Ginebra en Suiza como en Nueva York”, mencionó el candidato a comisionado.

Bustamante añadió que parte de su experiencia incluye su participación en informes de grupos de trabajo de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Argumentó que durante su período como senador, entre 2014 y 2018, participó en la comisión de Derechos Humanos del Senado donde asegura que trabajó a favor en la protección de diversos sectores de la población.

Al referirse a los cuestionamientos a su independencia por haber sido senador y fundador del Centro Democrático, Bustamante indicó que los reglamentos de la OEA le impiden a un comisionado participar en casos de su país de origen, por lo que no tendría incidencia en situaciones de derechos humanos que se den en Colombia.

“Yo no podría hacer parte de los equipos que investiguen en Colombia. Eso garantiza que no hay incidencia personal porque actúan otros comisionados”, dijo.

Bustamante sostuvo también que su candidatura seguirá su curso en la OEA hasta que se elijan a los comisionados debido a que ha cumplido con el proceso y porque su aspiración, incluso, ha sido respaldada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que rechazó una petición de suspender su postulación mediante una medida cautelar.

El tribunal se pronunció luego de revisar una demanda en la que diversas organizaciones pedían la suspensión de la candidatura de Bustamante al considerar, como lo mencionó el panel de expertos, que el exsenador no cuenta con la experticia para ocupar el cargo en la CIDH.

“Ni jurídicamente, ni dentro del procedimiento legal establecido por la OEA ha prosperado ninguna de estas intenciones de sabotear el proceso de presentación de candidatura por parte de Colombia a la CIDH”, afirmó Bustamante, para quien detrás de las críticas en su contra “hay un sesgo político”.

Bustamante, reconocido en Colombia por haber integrado la guerrilla desmovilizada del M19 y haber acompañado la adopción de la acción de tutela en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, se entrevistó con la Agencia Anadolu luego del informe publicado por el panel de expertos el pasado 7 de junio.

En el informe, la calificación a los nominados a comisionados se basó en cinco indicadores que definieron como: alta autoridad moral; reconocida versación en derechos humanos; independencia, imparcialidad y conflictos de interés; aporte a la integración representativa y balanceada del organismo, y procesos de nominación a nivel nacional.

Con base en estos criterios, los expertos consideraron que Bustamante no cuenta con dos de las condiciones fundamentales para integrar la CIDH: la reconocida versación en derechos humanos y la independencia, imparcialidad y falta de conflictos de interés.

El panel concluyó que Stuardo Ralón, aspirante por Guatemala, tampoco reúne las condiciones para ser comisionado al no demostrar solvencia en el manejo de temas de derechos humanos y tener, en un diagnóstico similar al de Bustamante, comprometida su independencia.

El grupo de expertos, en un análisis idéntico al hecho sobre Bustamante y Ralón, consideró que las nominadas por Jamaica, Margarette May Macaulay; por Panamá, Esmeralda Arosemena de Troitiño, y por Perú, Julissa Mantilla, sí reúnen los requisitos para ser elegidas comisionadas.

El panel de expertos estuvo conformado por Catalina Botero, decana de la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes de Colombia; Marieclaire Acosta, académica y expresidenta del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción de México; Carlos Ayala, vicepresidente de la Comisión Internacional de Juristas; Juan Méndez, profesor residente de la universidad estadounidense Washington College of Law, y Judith Schönsteiner, profesora asociada de la facultad de derecho de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile.

¿Cómo se eligen los comisionados?

La elección de los comisionados de la CIDH se realizará en la Asamblea General de la OEA que tendrá lugar entre el próximo 26 y 28 de junio en Medellín.

La CIDH está conformada por siete comisionados que son elegidos luego de ser postulados por sus países para períodos de cuatro años y que pueden aspirar, solo una vez, a la reelección. Para el período 2020 – 2024, la Comisión busca a cuatro integrantes que se unan al mexicano Joel Hernández, la chilena Antonia Urrejola y la brasilera Flavia Piovesan, quienes tienen su silla garantizada hasta 2021.

Los comisionados son elegidos por votos de los Estados miembros de la OEA, por lo que la próxima semana en Medellín cuatro de los cinco aspirantes quedarán elegidos. Bustamante busca uno de esos cuatro cargos libres