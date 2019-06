"Esta semana se votaría la conciliación del proyecto TIC”

La congresista Ruby Chagüi le dijo a este Diario que la “conectividad es equidad y acceso a las oportunidades”

EN NUEVO SIGLO: ¿Qué beneficios trae el proyecto de las TIC?

RUBY CHAGÜI: Este proyecto de ley contempla las reformas estructurales esenciales que van a acelerar el cierre de la brecha digital en nuestro país, es decir, llevarle conectividad, Internet de banda ancha a los 20 millones de colombianos que hoy no tienen.

Así mismo, con esta ley tendremos reglas claras que convertirán a Colombia en un país atractivo para la inversión, generando un entorno de seguridad jurídica para las empresas nacionales e internacionales.

Esto se logrará con cooperación público-privada en la estructuración de proyectos TIC.

Además, la creación de un fondo único y la garantía del acceso al espectro como un bien público con permisos de uso de hasta 20 años, permitirá desarrollar inversiones más eficientes y focalizadas para la zona rural y apartada. La ley trae la creación de un único regulador con dos sesiones, comunicaciones y contenidos, asegurando su independencia.

Y algo muy importante, se fortalecerá la televisión y la radio pública con una fuente estable de recursos.

ENS: ¿Cómo puede explicar para los lectores está iniciativa legislativa?

RC: Colombia estaba en mora de modernizar el sistema regulatorio e institucional para aumentar la conectividad en todo el país y garantizar que todos los colombianos tengan acceso a Internet de calidad y a nuevas tecnologías.

Por ejemplo, el 100% de los colombianos de estrato seis tienen acceso a Internet, pero apenas dos de cada 10 colombianos de estrato uno gozan de esta misma oportunidad.

Tenemos un déficit en conectividad que debemos corregir urgentemente. Y mire: en más del 50% de los municipios del país no se ha hecho la inversión de la última milla, esa que llega a las zonas rurales, al empresario agrícola, al puesto de salud, a la escuelita, en las zonas más alejadas de nuestro país. Este proyecto de ley nos permitirá conectar a todos los colombianos y estar a la vanguardia de las tecnologías, las necesidades y retos de la cuarta revolución industrial.

ENS: ¿Cuál fue el mayor obstáculo en el Congreso?

RC: La discusión del proyecto de modernización del sector TIC avanzó de forma concertada. Vimos el compromiso del Gobierno nacional a través del Ministerio en el trámite de esta iniciativa y en la socialización y retroalimentación de sus artículos con la ciudadanía. Trabajamos con todos los partidos políticos para llegar a un consenso nacional que nos permitió aprobar el proyecto.

Si nos detenemos en los aspectos técnicos, uno de los puntos que generó preocupación de algunos congresistas es que el regulador único, contemplado en la iniciativa, no sea independiente y autónomo del gobierno de turno. El proyecto propone que este sea una Unidad Administrativa Especial, del orden nacional, con independencia administrativa, técnica, patrimonial, presupuestal, y con personería jurídica, garantizando su autonomía e independencia. Eso es muy bueno para el país. Igualmente, se aprobó en segundo debate la creación de dos comisiones: una Comisión de Contenidos Audiovisuales y otra Comisión de Comunicaciones, fortaleciendo su autonomía técnica.

ENS: ¿Una vez aprobado, qué sigue ahora?

RC: Esperamos que esta semana se vote la conciliación. Yo estoy en esa comisión. Y después, una vez aprobada la conciliación en Congreso, pasa a sanción presidencial para convertirse en Ley de la República.

Esperamos que se dé pronto este trámite, porque la modernización del sector TIC es algo que necesita Colombia para ser un país competitivo y atraer inversión que tanto necesitamos. Estamos seguros que con esta iniciativa más de 20 millones de colombianos que están hoy lejos de la tecnología y del Internet, se sentirán incluidos y conectados con el mundo. Seguiremos trabajando desde el Congreso promoviendo y apoyando iniciativas que nos permitan avanzar hacia el cierre de la brecha digital.

ENS: ¿Qué les dice a los críticos del proyecto?

RC: Estoy segura que todos queremos brindarles a los colombianos la oportunidad y el derecho de estar conectados, y de acceder a los beneficios que trae consigo la tecnología.

Apoyar el proyecto de ley TIC es apoyar la innovación, y mejorar el futuro y presente de todos. Las herramientas TIC, como el Wifi, Internet banda ancha, la red de telefonía, entre otras, pueden ser catalizadores de nuestros grandes sectores como el agro, la educación, la salud, el turismo y la cultura.

Conectividad es equidad y acceso a las oportunidades, en especial para aquellos en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, y en zonas rurales y apartadas del país, por eso, invito a que analicemos los beneficios de esta ley y a apoyarla. Es un tema transversal.

ENS: Cambiando de tema, ¿cuál ha sido su mayor logro como congresista?

RC: A mí me desvive trabajar por Colombia. Todos los días me levanto pensando en cómo contribuyo a que mi hija y las próximas generaciones tengan un mejor país. Por eso, lo que me preocupa es que desde el Congreso y como políticos podamos legislar para bien de los ciudadanos, defendiendo la democracia, fortaleciendo las instituciones y demostrando que ser político es sinónimo de servir.

Podría mencionarte varios proyectos en los que soy autora o en los que soy ponente, pero al final, lo que quiero es que me destaquen por trabajar incondicionalmente por mi país.